撞車沒停肇事逃逸 「那一刻」全都錄...這下逃不了！

【記者李易昌／台中報導】台中第三警分局交通分隊獲報，南區復興北路有交通事故，王御蒲前往處理時，報案人表示看見對向有車輛撞到路旁停放的車輛，駕駛雖有下車查看但卻又駛離現場，他趕忙記下車號並報警。

報案人表示，他將車停路旁休息，突然聽見巨響，抬頭查看只見對向車道一輛車撞倒路旁停車格的車輛，肇事駕駛雖然有下車查看，但隨後就開離現場，他立刻記下車號報警。

警方趕抵時發現遭撞車輛半個車身被撞出停車格外、車身多處受損，顯見當時撞擊力道不小，但現場卻未留下聯絡方式，事故發生地為監視器死角，幸好有報案人提供行車記錄器影像協助調查。

廣告 廣告

畫面顯示一輛白色轎車行經該處時突然「騎上」路旁停放車輛，駕駛雖立即停車查看，卻短暫停留後就開走，肇事車輛疑似也受損嚴重，僅能緩慢行駛，警方研判開不了多遠，遂沿其離去方向沿線訪查，果然在離事故地點約400公尺處，發現一輛右前輪軸明顯歪斜的可疑車輛，並依據車籍聯繫60歲龍男說明。

龍男表示當時剛下班回家，因多日未能好好休息，開車途中精神不濟，直到發生碰撞才驚醒，他辯稱有下車查看，但因天色昏暗沒察覺到對方車輛有明顯損傷才會先回家休息，警方用手電筒照射滿是傷痕的車輛，他才驚覺闖禍、深感愧疚。警方依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對龍男肇事後未依規定處置之行為依法舉發，並聯繫被害黃姓男車主（89年次）協助後續賠償事宜。

警方提醒，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」民眾若不慎發生交通事故，務必留在現場並撥打110報警處理，切勿因自認損傷輕微、不知如何處置，或認為可交由保險處理而擅自離開現場，以免衍生更嚴重的法律責任，影響自身權益與他人安全。

龍男撞到路車輛雖有下車查看，但卻逕自駛離，被熱心民眾報警查處。翻攝畫面

龍男撞到路車輛雖有下車查看，但卻逕自駛離，被熱心民眾報警查處。翻攝畫面

龍男撞到路車輛雖有下車查看，但卻逕自駛離，被熱心民眾報警查處。翻攝畫面

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

許光漢入伍前「剃頭照」曝光！平頭讓許太太暴動了

房貸利率高核貸成數降 買千萬元宅晚1年多準備20萬元自備

