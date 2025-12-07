台中發生駕車擦撞事故，邱姓男子與女友竟在車內「交換位置」企圖頂替肇事責任，卻因邱男情緒失控，將女友拖下車毆打，連勸架路人也遭攻擊！警方到場發現家暴情況，還在邱男包包及車上搜出K他命，毒品快篩呈陽性反應。監視器畫面揭露，原本被指認的肇事駕駛是邱男女友，兩人涉嫌使公務人員登載不實，雙雙被送辦。

撞車被怨「技術差」 男怒打女友反曝光毒駕頂替。(圖／TVBS)

追蹤這起車禍案，原本包括被撞的駕駛和目擊者都指稱是女子開車，但案件最後怎麼變男子毒駕? 原來邱姓男子肇事後，怕毒駕曝光，下車前先要求女友和他換座位後再下車，也騙過其他目擊者了，但他疑似不滿女友說他開車技術差，當街毆打女友，警方查家暴案，調監視器，追出真正開車的是男方。

毒男肇事想頂替 女友嗆「技術差」遭毆。(圖／TVBS)

事件起因於邱姓男子駕駛黑色轎車時突然偏移車道，擦撞到一輛白色轎車，隨後在前方分隔島旁停下。監視器畫面顯示，事故發生後，邱男與女友並未立即下車，而是在車內討論著什麼。當女友試圖開車門時被阻止，接著畫面中可見女友手抓方向盤，跨過排檔桿與邱男交換位置，由乘客變成駕駛，企圖頂替肇事責任。

這對情侶精心安排的「場景」卻因一句話而功虧一簣。女友抱怨邱男「開車技術差」，導致邱男理智斷線，將女友拖下車毆打，使交通事故升級為家暴案件。警方到場時詢問邱男，女友當著警察的面坦承被毆打，情況更加惡化，連前來勸架的路人也被邱男攻擊。

撞車換座位惹爭執 毒男暴打女友全都錄。(圖／TVBS)

由於邱男家暴行為，警方將其以現行犯逮捕。依規定進行搜索時，警方在邱男包包中發現K他命，車上也搜到毒品。回到警局後，對邱男進行的毒品快篩呈現陽性反應。警方表示，原本已經依照人證記錄肇事駕駛為邱男的女友，但因懷疑實情有異，調閱監視器後才揭露了毒駕與頂替的真相。

警方補充，這起案件中，被撞的駕駛和現場目擊者都指稱是邱男的女友開車，按照一般程序，有人證的情況下本不需再調閱監視器。邱男本可能僥倖過關，卻因情緒控管不佳而自爆，不僅自己涉及毒駕，連帶女友也涉嫌使公務人員登載不實，兩人一同被送辦。

