台中北屯區昌平路一段發生一起肇事逃逸事件！一輛白色轎車擦撞停在民宅門口的寶藍色轎車後逃逸，監視器畫面顯示，肇事駕駛竟只查看自己車尾就離開，連車門都未關好就駕駛離去，讓被撞車主懷疑對方可能酒駕或毒駕。警方已找到肇事者，是一名55歲「林姓男子」，他辯稱因身體不適趕著就醫才肇逃，除了賠償車主損失外，還將面臨罰鍰「1000元以上3000元以下」及吊扣駕照「1至3個月」的處罰。

「撞車頭看車尾」駕駛車門開開 撞路邊車肇逃稱身體不適。(圖／民眾提供)

台中北屯區發生一起肇事逃逸事件，一輛白色轎車在昌平路一段擦撞停在民宅門口的寶藍色轎車後逃逸。監視器畫面顯示，肇事駕駛撞車後竟只查看自己車尾就離開，甚至連車門都未關好就駕駛，讓被撞車主懷疑對方可能酒駕或毒駕。警方已循線找到肇事者，是一名55歲林姓男子，他辯稱因身體不適趕著就醫才肇逃，除了賠償車主損失外，還將面臨罰鍰及吊扣駕照的處罰。

廣告 廣告

肇事駕駛撞車後竟只查看自己車尾就離開，甚至連車門都未關好就駕駛。(圖／民眾提供)

監視器畫面清楚記錄了事發經過，一輛白色轎車貼近路邊行駛，隨後直接撞上停在民宅門口的寶藍色轎車。白車駕駛下車後，奇怪地只檢查了自己的車尾，隨即返回車內迅速離開現場。這起事件發生在29日下午2點多，地點位於台中北屯區昌平路一段。被撞車主表示，自己是聽到鄰居通知才知道愛車被撞，而這輛車才買了1年。他查看監視器後，發現肇事駕駛行為怪異，於是報警處理。

他查看監視器後，發現肇事駕駛行為怪異，於是報警處理。(圖／民眾提供)

被撞車主對肇事者的行為感到困惑且氣憤，他認為正常人不會有如此怪異的駕駛行為，「要前不前、要退不退的」，懷疑對方可能酒駕或毒駕。讓他更意外的是，原本以為肇事者是年長者，結果發現對方「頭髮都蠻黑的」，年紀約為大叔級別。

林姓男子向警方辯稱，當時因為身體不適，趕著去醫院才會離開現場。(圖／TVBS)

第五分隊交通分隊長邱俊皓表示，白色轎車車主是一名60歲陳姓女子，當天車輛是借給她的妹婿—55歲的林姓男子使用。林姓男子向警方辯稱，當時因為身體不適，趕著去醫院才會離開現場。邱俊皓強調，發生交通事故未依規定處置離開現場，將處駕駛人1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。林姓駕駛除了必須賠償車主的損失外，還需面對肇逃的法律責任。

更多 TVBS 報導

有貓膩？台南夜市攤商清晨自撞 他脫困竟拋生財工具跑了

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

苗栗紅牌重機「闖紅燈」慘遭賓士撞飛 男騎士腦震盪全身傷

連環撞擊！白車遭追撞90度變向 肇事駕駛竟加速逃離現場

