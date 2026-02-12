撞馬？新竹Rody跳跳馬燈會撞彰化、屏東 跳上古蹟又挨批

新竹市府今年用Rody跳跳馬做燈會意象，除與彰化縣與屏東縣雷同，另東門城階梯一堆各種顏色的塑膠跳跳馬玩偶擺著又用三角錐與紅線拉起封鎖線，也挨批毫無美感與創意。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府今年因應馬年選擇Rody跳跳馬做燈會意象，並在東門城及護城河擺了近百隻的塑膠跳跳馬偶具，有文化人士批跳跳馬跳上國定古蹟東門城內的橋墩，是對古蹟不敬。且Rody的國際IP與彰化縣和屏東縣雷同，挨批無創意。上百隻跳跳馬亂擺，恐難敵新竹強勁九降風，且有會讓參觀者想直接抱走疑慮，尤其東門城階梯一堆塑膠跳跳馬玩偶用交通錐及紅線拉起警戒線，更挨批醜爆了。

市府城銷處表示，選擇跳跳馬 Rody 作馬年主角，新竹市與屏東縣、彰化縣展現「同款不同師傅」的詮釋。彰化以跳跳馬戲團為主題；屏東則將跳跳馬帶進遼闊稻田間，結合自然地景與農村意象；新竹市則以 Rody 全系列、全區一致為策展核心，搭配獨有的「跳躍 Rody」主燈，會用360度旋轉動態展演，融合光影科技與城市意象，打造沉浸式燈會。

另今年燈會相關裝飾都有向文化部申請，並設置保全與監視系統，確保展區安全與作品維護，整體授權費用約新台幣100萬元。目前展區還在陸續施工建置，會規劃1座主燈及8組特色燈組，燈會展期14日到3月8日。

不少民眾近期已看到東門城的Rody跳跳馬意象布置完成，卻發現這群塑膠製的跳跳馬玩偶跳到東門城國定古蹟的老舊橋墩上，且使用熱熔膠膠水黏貼，除難以固定，也有易被新竹強勁九降風吹倒風險，而東門城階梯的一大群大大小小的塑膠跳跳馬，用三角錐及紅線拉起封鎖線，毫無城市美感，也不符合東門城古蹟意象？且這些塑膠跳跳馬擺在古蹟的橋墩上是否有經文資委員同意？都顯示市府的創意與用心不足。

新竹市府今年用Rody跳跳馬做燈會意象，除與彰化縣與屏東縣雷同，跳跳馬跳上古蹟橋墩也挨批對古蹟大不敬。(記者洪美秀攝)

