撞鳥又撞牆釀179死！濟州空難一周年李在明致歉 關鍵報告竟未公布

29號為南韓濟州航空空難一周年，當時造成179人喪命，只有2人倖存的悲劇。據《韓國時報》（The Korea Times）29日報導，李在明於周一發布道歉影片，承諾將會徹底調查。但在事發一年後仍未有完整調查結果，讓家屬難以接受。

家屬也在一周年這天到事發地點悼念，有家屬接受媒體採訪時表示：「我們想要的只是：如果當局真的犯了錯，就請承認錯誤並道歉。一份真誠的道歉與真相的完整揭露……這就是我們唯一的訴求。」

29號為濟州航空空難一周年。（圖／翻攝自X平台 @TorturedHistory）

調查最新進度尚未公開

據朝日新聞26日報導，根據聯合國航空機構規定，這類事件要在事發一年內完成調查報告並公開，若無法在一年內完成，則應在每年發布一份期中聲明（Interim Statement），向大眾說明調查進度以及調查中發現的任何安全問題。但調查委員會聲明，為了調查獨立，目前仍不會公布調查最新進展。

濟州空難發生什麼事？

據《紐約時報》28日報導，去年12月29日，一架波音737-800客機從泰國曼谷起飛，在航行途中撞到一群正在飛行的鳥，緊急降落務安國際機場（Muan International Airport），降落時以機腹著、衝出跑道、最終撞到跑道盡頭的牆體後起火燃燒，機上181人僅兩人生還。初步調查指出，機組人員在緊急狀況下關閉了錯誤的引擎，但機師公會和家屬都反對此說法，詳細事故原因還有待釐清。

有家屬認為，調查似乎將錯誤歸咎於機師，而沒有其他進一步的調查。韓國反貪腐執法機構本周公布的調查指出，務安國際機場的緩衝牆體違反了國內與國際標準，牆體構造應該是「易碎」材質，以便在飛機撞擊時能輕易折斷或毀損，不讓飛機因撞擊力道損毀機身。

南韓政府實現部分承諾

報導指出，官方當時忽略了飛行航道鳥群以及跑道尾端緩衝牆體的風險。在過去一年，南韓交通部承諾將全面改革航空安全，包括改善全國 15 座機場中近半數的跑道基礎設施，提升9家廉價航空公司的安檢與飛行安全規範。

據交通部資料，政府已兌現了部分承諾，包括擴編野生動物巡邏人員，以及增設監控飛機航道鳥類活動的攝影設備。然而，仍有其他承諾尚未落實，例如：原定於今年底前移除並重建七座機場跑道上存放導航裝置的混凝土護堤，目前仍未完工。

