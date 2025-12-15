「撞」出案外案！開車講電話自撞 警搜出喪屍菸彈

高雄仁武發生一起自撞車禍。（圖／東森新聞）





高雄仁武發生一起自撞車禍，駕駛疑似邊開車邊講電話，自撞路旁電線桿，而且車內疑似藏毒。

銀色轎車停放在路中央，車頭右側部分被撞破了一個大凹洞，柏油路面上，甚至還疑落噴飛的車殼零件。只見遭到撞擊的電線桿就連底座都凹陷，整根被撞歪，現場一片狼藉。

驚險車禍意外發生在高雄仁武路上，駕駛疑似因為邊開車邊講電話，一個不小心自撞路旁電線桿，警方獲報趕抵現場盤查時，卻發現車裡頭怪怪的。

員警vs駕駛：「所以這個你有用嗎，還是別人的，（我沒有用啊，就在（車）裡面的啊），這誰的，（車主，車主）啊你要講名字。」

員警搜車後發現車內，有疑似毒品的藥丸，不過駕駛卻聲稱這些疑似毒品的藥丸早就在車上，自己不是車主，不清楚來源，但當警方繼續追問車主身分，他卻始終交代不清。

車禍案件意外牽扯疑似毒品案外案，警方先將駕駛帶回警局，持續追查毒品來源。

