撤台有事論？小泉：沒必要！「照」PO躺潛艦魚雷旁 堅定抗中

最近中國再次要求高市撤回涉台言論，日本防衛大臣小泉進次郎在公開記者會上霸氣回應。（示意圖／unsplash）





中日關係持續緊繃，儘管北京祭出一連串報復措施，日方也沒有屈服，最近中國再次要求高市撤回涉台言論，日本防衛大臣小泉進次郎在公開記者會上霸氣回應，根本沒有撤回必要，還PO出躺在潛艦魚雷旁邊的照片，強硬態度，讓大批網友讚爆！

小泉檢閱，日本防衛大臣小泉進次郎上台以來，抗中姿態相當強硬，最近又被問到中國要求日相高市收回發言，不然後果自負，小泉真的沒在怕。

記者vs.防衛大臣小泉進次郎：「（中國方面認為雷達照射恐怕是，日中關係緊張的最大原因，也要求撤回或刪除高市首相的發言，請問大臣是否認為，在這一點上處理起來極為困難？）與其說困難，不如說沒有撤回的必要。」

廣告 廣告

面對記者尖銳發問，小泉毫不猶豫1句話就霸氣KO，讓大批網友狂讚，21日小泉還在社交平台上傳一張照片，整個人躺在魚雷旁邊，上週他前往老家橫須賀視察自衛隊潛艦部隊，鏡頭前大秀魚雷，展現強硬態度，小泉還在最近視察位於長崎縣的水陸機動團，也就是日本版的海軍陸戰隊，專門負責離島防衛，他還罕見戴上頭盔眼鏡，登上AAV7兩棲突擊車進行視察。

日本防衛大臣小泉進次郎：「我看到島嶼防衛的官兵們，隨時繃緊神經，認真執行任務的模樣，讓我感覺非常可靠。」

小泉強調為了應對中國的一舉一動，當前課題就是加強日本西南群島的防衛體制，抗中態度始終強硬，因為高市政府有民意撐腰。

日本主播：「由東京電視台和日本經濟新聞社進行的12月民調中，高市內閣的支持率為75％，與11月的調查相比持平，持續維持較高水平。」

高市政府上台三個月，民意都維持高檔，朝日更指出如今過了蜜月期，民調還居高不下，另外共同社民調指出，雖高市＂挺台論＂引發日中關係惡化，但有57％受訪者認為，這樣的答詢並非發言不慎力挺高市。

更多東森新聞報導

日本熊貓歸零！日議員提案：深化台日動物交流

40年友誼翻船卡到誰？中切斷與日直航渡輪 客源多是中國人

赴日禁令滿1月！最大受害者是中國人 日媒曝關鍵

