撤回助理費除罪化提案連署發起人明邀朝野立委連署 陳玉珍回應了

國民黨立委陳玉珍。(記者劉信德攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕主張撤回助理費除罪化提案連署發起人明天將在立法院紅樓邀請朝野委員一同連署支持國會助理，共同守護勞權，並再次呼籲提案的國民黨立委陳玉珍立即撤回提案。對此，陳玉珍僅表示，對於國會助理的意見，她都是正面看待，民主時代，尊重他們表達意見的權利。

陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定將公費助理費改為立委「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，不受貪污治罪條例或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套。

陳玉珍今回應，歡迎助理工會來找她討論，不必透過媒體放話或政治抗爭，覺得權益要怎麼獲得保障、在立法院如何法制化，就來討論。助理工會將於週五拜會陳玉珍進行溝通。

不過，主張撤回提案的工會幹部、連署發起人仍決定將於明天上午8時50分在紅樓三樓，邀請朝野委員一同連署，期盼朝野委員與助理們站在一起，共同守護勞權。

連署人重申，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案委員聽見助理怒吼，立即撤回提案。

