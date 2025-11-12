撤慢了？淹水超「災害潛勢區」 鎮長：按水保署SOP

蘇澳的雨量在11日上午達到警示標準，永春及永樂里率先發布紅色土石流警戒撤離民眾。（圖／東森新聞）





蘇澳的雨量在昨（11）日上午達到警示標準，永春及永樂里率先發布紅色土石流警戒，撤離民眾，但最後卻是大半個蘇澳都陷在泥水中，到底問題出在哪裡？關鍵原因是強降雨，加上海水滿潮、排水系統超載，蘇澳溪和阿里史溪的水快速倒灌，溢流進市區。但蘇澳鎮長強調，按照水保署劃定的警示範圍進行撤離，但這次淹水顯然已經超出區域，SOP是有照著走，但數據判斷上失準，才會讓撤離工作措手不及。

救難人員：「所以你們是要撤嗎，對不對，慢慢來，慢慢來。」

廣告 廣告

昨日晚上，救難人員摸黑，一戶一戶挨家詢問要不要撤離。受困住戶vs.救難人員：「你們如果在這邊是安全的，你們就暫時待在這邊。」

有些人卻想撤也撤不了，災防中心求助電話被打爆，怎麼救人，要往哪裡救一團亂，一直到今（12）日白天。

白米溪上游溪水暴漲，附近住戶受困，危險涉水離開。不少災民困惑，昨日下午蘇澳僅有永春里永樂里發布土石流紅色警戒，強制撤離百人，不少老人家行動不便者，卻在大半夜才轉移到收容處，是否晚一步，沒預料到整個蘇澳最後都淪陷。

蘇澳鎮長李明哲：「先從永春永樂，那我們已經去撤，接下來又有聖無、聖愛，然後蘇北、長安、永光，有些民眾住的地方，就不是在我們要做強制撤離的地方，因為他不是在土石流潛勢區。」

鎮長強調不是撤太慢，而是淹水範圍超出水保署原先畫定的土石流警戒範圍，但民眾怎麼能接受，一邊清理一邊開罵。受災民眾vs.蘇澳鎮長李明哲：「太誇張了啦，還要選票嗎。」

排水分洪系統失靈，短時間內驚人雨量轟炸蘇澳，強降雨的timing碰上海水滿潮，蘇澳溪阿里史溪水位急升，一口氣倒灌溢流進蘇澳中山路、民貴街等低窪區，全都成為淹水重災區。水從溪邊、路面、地下水道多管齊下湧進，排水系統怎能不超載。

廣告 廣告

蘇澳鎮長李明哲：「你這些雨水，下水道的水排不出去，雨量又大，水量又大，所以就造成這樣。」強降雨地形低窪，加上排水與分洪設施負荷不及，多重因素疊加釀成災禍。

然而昨日晚上晚間7點多，還有民眾瘋傳宜蘭今天停班課的「假圖卡」，縣府澄清後，9點多才正式宣布停班停課。無論撤離還是放假，都不是人算不如天算，而是每一步規劃都沒有踏實精算。

更多東森新聞報導

員工手指捲進攪拌機遭壓碎 百年餅店犁記回應了

獨家／船難救援SOP！海巡：海象許可速救援 海象差找民間

獨家／女被送精神科不符SOP？屏衛生局：符合護送要件

