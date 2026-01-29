撤掉超市押注AI！亞馬遜再裁員1.6萬人，大砍管理層替3.9兆元AI資本支出挪資金
重點一：亞馬遜再裁減約 1.6 萬名企業與技術員工，延續去年 10 月的大規模瘦身。
重點二：兩波合計約 3 萬人、占企業與技術人力約一成，核心目標是砍管理層級、去官僚化。
重點三：在人力緊縮的同時，亞馬遜大舉投資 AI 與資料中心，2026 年資本支出上看 1,250 億美元。
亞馬遜（Amazon）宣布啟動新一波裁員計畫，預計將再裁減約 1.6 萬名企業與技術員工，為去年 10 月大裁員後第二度大規模縮編。
亞馬遜人力體驗與技術高級副總裁 Beth Galetti 表示，公司將為美國員工提供 90 天時間在內部尋找新崗位，並提供遣散費及過渡支持。
公司表示，此次調整是為了削減管理層級、提高決策與創新速度，配合「去官僚化」的組織改革，同時把資源集中投入人工智慧（AI）與資料中心建設。加上去年 10 月已裁撤的 1.4 萬名員工，短短數月內縮減人力已達約 3 萬人，約占亞馬遜約 35 萬名企業與技術員工的一成。
兩波共裁 3 萬人，企業與技術人力砍掉一成
根據公司對內對外說明，這一輪約 1.6 萬人的裁員，鎖定的是企業與技術職位，是去年 10 月裁撤 1.4 萬人後的延續動作。亞馬遜整體員工數約 158 萬人，多數是倉儲與物流一線人力，本輪調整主要集中在總部與白領職位。
若把去年 10 月以來的兩波裁員加總，約有 3 萬名員工離開亞馬遜，相當於企業與技術人力約 10%。公司高層先前曾預告，2026 年仍可能視情況持續調整組織，尋找「可以再少一層管理」的部門。
Beth Galetti 在公司部落格中強調，管理團隊並非刻意建立「每幾個月就大裁一次」的新節奏，但各團隊會持續檢視自身的組織結構、決策速度與創新能力，「在必要時做出調整」，不排除未來仍有零星或局部裁員。
賈西要把亞馬遜變成「世界上最大的新創公司」
亞馬遜自 2022 年以來一路縮編。2022 至 2023 年，公司已裁撤超過 2.7 萬名員工，2024 年各事業群也陸續進行規模較小的裁員與重組。這些動作背後，除了疫情紅利退潮、電商與雲端成長趨緩之外，更關鍵的是 CEO 安迪·賈西（Andy Jassy）希望重塑企業文化。
賈西上任後多次對內表示，希望亞馬遜能「像全球最大的創業公司一樣運作」，而不是一個層級繁多、溝通緩慢的龐然大物。為了達成這個目標，他設定了內部砍層級的 KPI，並設立「no bureaucracy」專用信箱，鼓勵員工直接回報流程卡關與官僚問題，藉此加速決策和產品迭代。
在這次裁員說明中，公司也再次把「減少管理層級、提高所有權（ownership）、去除官僚」視為關鍵字。實務上，這意味著中階主管層會承受相當壓力，團隊規模縮小、分工被整併，個別員工的職責範圍可能被擴大，需負擔更多產品線或市場成果。
砍成本換 AI 預算，配合 1,250 億資本支出計畫
在人事與組織瘦身的同時，亞馬遜正把資源大舉移往 AI 與基礎設施。公司近年積極擴建資料中心，以支撐雲端運算與生成式 AI 需求。去年 10 月，亞馬遜對外釋出訊息，預期 2026 年資本支出可達 1,250 億美元（約為新台幣3.91兆元），成為幾家科技巨頭中資本支出規模最大的公司之一，市場普遍解讀這筆投資多半與 AI 基礎設施直接相關。
為了替龐大的資本支出騰出空間，亞馬遜過去幾季持續在周邊業務上「止損」。本週稍早，公司宣布關閉經過多年試驗的 Amazon Fresh 與 Amazon Go 兩個實體超市與便利店品牌，顯示在零售創新上願意收縮戰線，把現金與管理注意力轉移到回報更高、成長更快的雲端與 AI 服務。
賈西先前也公開表示，隨著 AI 帶來效率提升，亞馬遜的企業人力結構將同步改變。他坦言，未來「會有部分目前由人力負責的工作被 AI 取代」，但同時也會創造更多全新職務，圍繞在 AI 模型訓練、產品化與基礎設施維運等領域。此次裁員與組織重整，被視為這種「人力結構再平衡」的具體開端之一。
整體來看，亞馬遜這輪以「去官僚化」為名的人力調整，一方面延續疫後去槓桿與成本控管路線，另一方面也明確釋出訊號：在 AI 與雲端基礎設施進入高資本支出期之際，公司願意用裁員與收縮非核心業務，換取更大的投資彈性與組織運作效率。
延伸閱讀：AI大搶職缺飯碗！零售業、科技業裁不停，亞馬遜、微軟…盤點大規模裁員的10家公司
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰
