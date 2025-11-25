撤換冠軍教頭遭炎上 樂天桃猿隔16天終於發文：感謝4年來付出
中華職棒樂天桃猿今年奪得台灣大賽冠軍，不料日前突然撤換日籍總教練古久保健二，僅稱雙方基於合約內容結束合作關係，遲遲沒有正式對外表示感謝，引發大批球迷不滿。事隔16天，樂天桃猿球團終於在臉書發文，強調球團衷心感謝古久保健二4年來的領導與付出，祝福他未來一切順利。
據了解，古久保健二於2022年開始擔任樂天桃猿一軍首席教練，並於2023年接任總教練，本季例行賽率隊取得第3名成績，季後賽一路過關斬將，最終在總冠軍戰擊敗中信兄弟，完成不被看好的「下剋上」，拿下中職總冠軍。沒想到，在本月5日舉行的頒獎典禮後僅2天，古久保便接獲球團通知不再續任總教練一職。
媒體報導指出，多數球員直到9日交流賽前，才由古久保本人口中得知消息。當時他在休息室向全隊告別，激動地說「很遺憾不能繼續帶你們」，讓不少人紅了眼眶。對此，樂天桃猿領隊牧野幸輝當時回應，「古久保總教練今年帶領球隊完成奪冠目標，球團對他的貢獻深表感謝。至於本次合作終止，主因仍為合約時間與條件，並非臨時起意。」
此外，樂天桃猿遲遲沒有公開對古久保表達感謝，遭到大批球迷炎上。事隔16天，球團終於在臉書粉絲團發聲，「古久保健二於2022年接任樂天桃猿隊一軍首席教練，並於2023年接任一軍總教練。帶領樂天桃猿以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練。樂天桃猿衷心感謝古久保健二總教練四年來的領導與付出，祝福古久保健二總教練未來一切順利！」
另一方面，樂天桃猿昨天（24日）宣布，現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之將擔任桃猿隊代理執行長。森井表示，「非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿。當前最重要的任務，是建立穩定的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮所長。我們將全力提供所需的資源與支持，打造最理想的環境。」
