撤換原搭檔何美！羅志祥傳將合體林襄主持 挽救節目收視率

歌手羅志祥去年與何美攜手主持新節目《綜藝OK啦》，不過開播至今3個月，據傳收視率仍原地踏步，因此製作單位決定將何美撤換，改由職棒味全龍啦啦隊員林襄與羅志祥搭檔。而林襄本人先前才傳出因為酬勞居高不下，導致工作減少，如今傳出將接棒主持，一方面似乎也是希望藉此提高自己的人氣。

《綜藝OK啦》傳將何美換掉，改由羅志祥合體林襄主持。（圖／翻攝自《綜藝OK啦》、林襄IG）

根據《鏡週刊》報導，《綜藝OK啦》自2025年9月起接棒《同學來了》後被電視台寄與厚望，但收視率卻不如預期，加上節目又落在週一至週五的黃金時段，於是製作單位自去年開始悄悄調整節目內容，更直接將主持人何美換掉。

對此，有知情人士透露，因為羅志祥與何美始終擦不出火花，更傳出何美效果不佳，時常接不到話，因此在經過幾次評估後，決定換成林襄來拯救收視率，而何美也在去年默默錄完最後一集後卸下主持棒。

其實林襄不是第一次被電視台相中，早在2022年吳姍儒（Sandy）請產假時，她就曾代班主持《小明星大跟班》長達8個月，這段時間她與製作單位合作相當愉快，表現也不錯，雖然林襄去年的曝光度大不如前，粉絲成長率是球團啦啦隊中墊底，但製作單位認為，林襄會因此更加努力主持，才會再度找回對方，而據悉她已經低調進棚試錄。







