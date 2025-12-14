撤換柯建銘換綠白合？林濁水批「太離譜了」：賠了夫人又折兵

近日有媒體報導指出，綠營高層不滿民進黨團戰力，並傳出綠高層出手擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機，民進黨立委吳思瑤昨則嚴正駁斥，強調完全沒聽聞。對此，前綠委林濁水則痛批太離譜了，根本是賠了夫人又折兵。

傳出綠高層出手擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機。（圖/資料照）

對於外傳綠營想撤換民進黨團總召柯建銘換「綠白合」，林濁水今天（14日）發文表示雖然是假訊息，然而柯無知又盲動，亂搞一通，領導民進黨去拚命揰牆（撞牆），民進黨和台灣民主都受重傷迄今未恢復。

吳思瑤表示沒聽聞過撤換柯建銘來跟民眾黨合作的說法。（圖/資料照）

林濁水接著話鋒一轉強調，但從義理上看，不應該把撤換做為和白交易的籌碼，太離譜了，況且縱使從謀略角度看，交易恐怕也將賠了夫人又折兵的面（可能性）非常大。

廣告 廣告

而吳思瑤昨日受訪則駁斥傳聞，他們現在共同面對的是爆衝的立法院、違憲亂政的藍白，所以民進黨是團結的，民進黨也是一起並肩作戰，不需要任何政治化操作，「我完全沒有聽聞這些事件」。

延伸閱讀

狗狗搭手扶梯遭夾死！中年男女飼主引爆網怒火：就你們害死的

裝潢公司得標軍方炸藥原料將抵台 馬文君：有無洗產地疑慮？

「撤換柯建銘」換綠白合？鄭麗文酸：下架賴清德可能更有效