撤換柯建銘能換綠白合？黃揚明：合作唯一前提是「柯文哲一審無罪」

針對傳聞民進黨有意撤換黨團總召柯建銘、換取跟民眾黨合作機會的傳聞，民眾黨主席黃國昌今（13）日受訪時予以否認，強調不會介入他黨家務事，並透露沒有與綠營人士接觸；資深媒體人黃揚明指出，綠白之間重啟合作的唯一前提，就是民眾黨前主席柯文哲「一審獲判無罪」。

黃揚明在《週末大爆卦》節目中透露，自己早在周三（10日）錄製電台節目時，就有聽到這樣的消息，到了周五（12日）在《民眾之聲》又聽到民眾黨秘書長周榆修提及此事，才得知是媒體記者去詢問民眾黨幹部，對此周榆修則表示「聽聽就好」。

談到柯建銘再度成為流言主角，黃揚明指出，自己過去曾與藍營友人針對「柯建銘被逼宮」一事有過討論，回憶起柯建銘在國民黨幹部就職活動期間，被藍白「集體送暖」，黃揚明笑稱，某種程度來說，柯建銘跟藍白兩黨的默契，比跟總統賴清德還要好。

黃揚明認為，前台北市長柯文哲（見圖）一審無罪是綠白合的「最重要前提」。（資料照，柯承惠攝）

「賴清德他們是不是一直搞錯狀況？」黃揚明坦言，賴清德以為把罷免的責任推給柯建銘就好，但藍白都很清楚，柯建銘就是出來扛責的而已。黃揚明不禁感慨，柯建銘在縱橫立法院三十多年，竟然還會被總統拋棄、甚至拿來當換取綠白合作的籌碼。

黃揚明強調，民進黨要想與民眾黨之間有合作機會，先決條件是「柯文哲要一審無罪」；黃揚明不諱言表示，只要柯文哲還有官司在身，民眾黨及其支持者要想與賴清德達成和解，基本上就是不可能的任務。黃揚明也進一步指出，其實一直到去（2024）年5月以前，民眾黨支持者都沒對綠營這麼反感，是後來發生一連串的事件，才掀起非綠陣營的民眾對賴清德的不滿。

另外黃揚明也表示，賴清德一直沒有把事情的重點劃清楚，才會導致在野黨、也就是藍白聯手與中央政府進行對抗。

