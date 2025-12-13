撤換柯建銘與白合作？吳思瑤驚訝：沒聽過這種事

撤換柯建銘與白合作？吳思瑤強調沒聽過此事。（資料照片 / 鄒保祥攝 ）

近期立法院因爲不少爭議法案，與行政院陷入僵局，民進黨也因朝小野大的局面，提的法案幾乎無法通過。近期有消息稱民進黨將撤換立法院總召柯建銘，作為與民眾黨合作的條件，而民進黨立委吳思瑤今天（13日）聽到媒體問及此事，第一時間愣了一下，說相當震驚，並直呼完全沒聽過有這回事。

吳思瑤今天接受採訪，被問及媒體報導民進黨打算撤換柯建銘作為與民眾黨合作契機的消息時，她一開始愣了一下，並表示沒有聽過撤換柯建銘跟民眾黨合作的說法，完全沒聽說，這段時間立法院在藍白多數暴力下，確實很多議案被踐踏程序正義、強行表決通過，黨團大家各盡其職，努力論述，在可以力爭的範圍裏頭持續為人民發聲。

吳思瑤強調，「我完全沒有聽聞這事件。」現在要去面對的是整個暴衝的立法院，毀憲亂政的是藍白，民進黨是團結的！民進黨也是一起並肩作戰的，不需要有任何政治化的操作。



