撤換柯建銘重啟綠白合？ 鄭麗文：下架民進黨兩大神主牌

網媒報導稱，綠營高層不滿民進黨團戰力，並傳出綠高層出手擬以「換下柯建銘」為條件，當作綠白合作的契機。對此，國民黨主席鄭麗文表示，如果換掉賴清德可以換來在野黨的團結，民進黨也要換嗎？

民進黨政策會執行長吳思瑤今（13）天表示，他沒有聽聞過撤換柯建銘來跟民眾黨合作的議論、說法，「我完全沒有聽聞」，不需要任何政治化操作。

吳思瑤說，他們現在共同面對的是爆衝的立法院、違憲亂政的藍白，所以民進黨是團結的，民進黨也是一起並肩作戰，不需要任何政治化操作，「我完全沒有聽聞這些事件」。

另外，根據《自由時報》報導，對於換掉民進黨團立院總召柯建銘，重啟與民眾黨的綠白對話一事，鄭麗文回應指出，民進黨真的很好笑，內部派系鬥爭，為何要把在野黨扯下水？如果真的這麼在乎在野黨，若換掉賴清德可以換來在野黨的團結，民進黨也要換嗎？

鄭麗文強調，其實不用講這麼複雜，民進黨兩個神主牌，就是讓台灣沒有活路，破壞台灣未來最大絆腳石，亦即「台獨黨綱」、「反核條款」。如果民進黨願意將「台獨黨綱」、「反核條款」兩個神主牌下架，那大家額手稱慶，所有在野黨都願意共同團結、共商國是，不需要見縫插針、挑撥離間製造假議題。民進黨應審視錯誤的國家戰略及政策，而不是把他們內部的人事派系鬥爭轉嫁給在野黨。

