「撤換柯建銘」換綠白合？鄭麗文酸：下架賴清德可能更有效

有媒體報導，民進黨高層出手擬以「撤換柯建銘」為條件，當作推動綠白合作的契機，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文認為，若民進黨希望團結在野，應先下架「台獨」、「反核」的神主牌，且若下架柯建銘可以換來在野的合作，那直接下架賴清德可能更有效。

鄭麗文今天下午出席國民黨新北市黨部舉辦的黨慶活動，她受訪時表示，民進黨如果真的有意要團結在野政黨的話，其實最重要的是下架他們的兩個神主牌。賴總統自己說沒有台獨的必要，那就可以廢止台獨黨綱；另外一個是攸關台灣的國家安全、國家競爭力的電力問題，所以不要再反核，台灣未來才有活路，如果民進黨願意下架這兩個神主牌，在野黨一定誠摯歡迎，展開雙臂共商國家大計。

鄭麗文認為，要不要下架柯建銘是民進黨內部的家務事，不管是派系鬥爭也好，人事傾軋也好，不要把在野黨捲進來，「如果下架柯建銘可以換來在野黨的合作，那直接下架賴清德可能更有效，那民進黨難道要把賴總統換掉來換取在野黨的合作嗎？」

鄭麗文說，這一類的談話其實是對在野黨的不尊重，我們還是希望能夠真的嚴肅而誠懇的面對台灣目前政治惡鬥的僵局，難道始作俑者不就是執政黨民進黨本身嗎？

