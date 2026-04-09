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即時中心／陳奕劭報導

近期兒少性侵案件接連爆發，令外界感到擔憂，民進黨立委范雲今（9）日表示，除台中棒球隊教練松志彬性侵案外，新北市亦傳出語言治療師涉嫌侵害多名孩童。范雲指出，該名治療師具備語言治療師證書及執業執照，還同時擁有特教教師資格及長照專業認證，能在診所、學校與長照機構任職，單靠現行制度，仍無法全面防堵其再度接觸兒少。

狼醫專區仍存漏洞

衛生福利部昨（8）日發函新北市衛生局，要求該名治療師立即停業，最重可撤銷執照，並將於「醫事人員性別事件資訊專區」（俗稱狼醫專區）揭露姓名。但范雲指出，即使該名治療師遭撤銷執業執照，只要證書未被廢止，撤照期限屆滿後仍可重新申請執業；若最終未被判刑或僅判緩刑，未來轉任國小特教教師時，也可能因未列入消極資格而順利任教，形成制度漏洞。

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她說明，目前醫事人員管理採「證書與執業執照」雙軌制，撤照設有年限，期滿即可再申請，即便違規紀錄登載於「狼醫專區」，也僅供查詢，缺乏實質限制效力。相較之下，教育人員任用前須檢核消極資格，並有法定「不適任教育人員資料庫」，兩者制度差異明顯。

醫事人員尚未建立統一資料庫

范雲批評，目前各類醫事人員尚未建立具法律效力的統一資料庫，衛福部設置專區僅為資訊整合平台，難以介接教育體系資料庫，也無法有效防範風險，且若每發生一類案件就個別修法、建立資料庫，恐出現「掛一漏萬」問題。

范雲呼籲，衛福部應儘速將「兒童工作證」制度納入《兒少權法》草案，作為防堵不適任人員接觸兒少的第一道防線，從制度面全面強化防護機制。她強調，從過去多起案件經驗，現行制度仍有多重漏洞，亟需補強，以確保兒童安全。



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原文出處：快新聞／撤照也擋不住？新北語言治療師涉侵多童 范雲：狼醫專區恐難防再犯

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