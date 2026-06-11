撤銷死刑！目睹鬼鄰13刀…剁死爸媽「臟器外露」2幼子現況曝光

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記者簡榮良／高雄報導

誰來償還他們染血的童年？高雄市苓雅區武廟路2023年9月，住樓下的鄰居吳龍滿不爽一家子長期發出噪音，持刀上14樓朝羅姓夫妻狂砍13刀雙雙斃命，而開門讓凶嫌進來的小兄弟全程目睹爸媽鮮血四濺，臟器外露，不斷自責問阿公、阿嬤：「我是不是壞小孩？」生活分崩離析。死者父親情緒激動表示，幾年過去了，吳龍滿在監獄中不愁吃穿，死刑還被撤銷，2名幼子被迫搬離傷心地遠住花蓮，但只要提到案情，小孩和兩老至少都要痛苦1個月以上，因此案件就算有新進展，仍會盡量迴避，避免觸景傷情，坦言「小朋友狀況還是很不好...」。

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死者父親情緒激動表示，2名幼子搬離傷心地住在花蓮，但只要提到案情，小孩和兩老至少都要痛苦1個月以上，因此會盡量迴避，避免觸景傷情。（圖／翻攝畫面）

這起恐怖兇殺命案，發生在2023年9月15日，當時35歲蔡姓女子正準備帶2個兒子出門上學，兇嫌吳龍滿上樓敲門，念國小的孩子替他開門後就當小兄弟面，狠刺蔡姓女子5刀，蔡姓女子肺部、肝臟等處中刀死亡，隨後又進入臥室刺殺父親羅男；下手如此兇殘，僅因不滿羅姓一家長期發出噪音，引發殺機。

吳龍滿遭高雄地檢署求處死刑，因全案採國民法官法審理，首次開準備庭，吳男出庭卻直稱「我從頭到尾都沒有承認犯罪」，對於法官所講的程序爭執事項，他只回「不懂」，甚至在開庭曾嗆被害人爸爸「更該死」。

吳龍滿狠心奪走兩條人命，被判死刑態度囂張，如今死刑又被撤銷，令人對法律心灰意冷。（圖／翻攝畫面）

法院一審判處2個死刑，今年1月二審維持死刑判決，理由是犯罪情節最嚴重、應訊態度消極且否認、再犯風險極高、現年65歲不符合滿80歲不得處死條件。

未料，案經上訴三審，最高法院10日撤銷死刑發回高雄高分院審理，理由是認為原審並未進行精神鑑定，且一審未認定殺人動機，二審認定是因為噪音，其預謀犯案的認定與卷證不符。

小兄弟的畫作，爸媽倒臥血泊中，陰影揮之不去。（圖／翻攝畫面）

蔡姓死者的父親在鏡頭前崩潰，案件在一審階段早已由高雄及屏東的專業醫療團隊進行精神鑑定，如今卻以鑑定不足為由要求重新鑑定，讓人不禁想問：「到底還要鑑定幾次才夠？」。加害人至少還活著，在監獄中不愁吃穿，還能繼續上訴、繼續爭取權利；但被害人卻永遠失去了開口的機會，而留下來的人只能在思念與痛苦中度日，痛批欺負被害家屬，最終目的是要廢死「無恥」，求法官高抬貴手。

小兄弟一夕間變孤兒，已搬離高雄傷心地，定居花蓮與阿公阿嬤同住，但身心受重創，想到總會自責問阿公、阿嬤「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」，生活難以恢復原貌。蔡父說，盡量不讓小孩牽扯進來，因為只要再提到這件事，小孩和兩老至少都要痛苦1個月以上，因此案件就算有新進展，仍會盡量迴避，避免觸景傷情，坦言「小朋友狀況還是很不好...」。

小兄弟一夕間變孤兒，已搬離高雄傷心地，定居花蓮與阿公阿嬤同住，但身心受重創，想到總會自責問阿公、阿嬤「我是不是壞小孩」、「是不是我開門才害爸爸媽媽被殺」？（圖／翻攝畫面）

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