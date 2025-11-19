撤銷羅唯仁工研院院士頭銜？龔明鑫曝政府態度

〔記者林菁樺／台北報導〕台積電竊密案引起關切，涉案的資深副總經理羅唯仁9月中旬才剛獲選為工研院新科院士的殊榮。經濟部長龔明鑫今(19日)表示，待案件告一段落、較明朗時，會與工研院討論否撤銷院士殊榮。

國民黨立委王鴻薇在經委會質詢時關切台積電竊密案，她指出，先前才剛發生2奈米外洩日本東京威力科創，又爆發羅唯仁也疑似帶槍投靠英特爾等「茲事體大」，她肯定高檢署主動調查，但關心政府對頒發羅唯仁工研院院士殊榮態度。

龔明鑫答詢表示，會再跟工研院討論，因為現在案件還是初步調查階段，當案件明朗時就要進一步處理。

王鴻薇指出，機密竊取雖是台積電內部問題，但關心羅唯仁是否有簽署競業條款，龔明鑫表示，還在查證中，雖有一說指羅有簽署，若有簽署，理論上不可以去任職。

另外，國民黨立委謝衣鳯提到，2022年「國家安全法」已納入商業間諜、國家核心關鍵技術項目清單等相關規範，龔明鑫重申，羅唯仁涉及竊取哪些技術，要由台積電認定，經濟部才能進一步確認是否符合國家核心關鍵技術，並由司法、檢調單位來判定。龔明鑫強調，「怎麼樣的秘密洩漏出去也是秘密」，要尊重台積電。

工研院官網對羅唯仁院士介紹寫道:羅院士與管理團隊共同制定台積公司先進設備發展藍圖，每年帶動數百億美元的設備投資，也因他對技術決策的果斷與承擔，曾於2011年獲得時任執行長張忠謀創辦人親自頒發台積公司內部最高榮譽—「TSMC Medal of Honor」，肯定羅院士「勇於承擔，做出重要技術決策」。

羅院士不僅強化台積公司國際競爭力，推動整體產業鏈升級，奠定臺灣在全球半導體製造中的領先地位，隨著淨零永續意識興起，更引領臺灣半導體產業走向創新驅動與永續成長，對國家產業發展與社會福祉貢獻卓著。

