撤關稅換駐軍！格陵蘭談判內幕曝光 川普擬握礦產投資否決權封殺中俄

2026年1月21日，美國總統川普（右）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會，並與北約秘書長呂特舉行會談。美聯社



美國總統川普週三（1/21）再度髮夾彎，一改先前揚言收購格陵蘭的態度，聲稱已達成未來協議的框架，同時取消對歐洲國家加徵關稅的威脅。美國媒體透露，美國將爭取在格陵蘭駐軍，並獲得對當地礦產資源投資的優先否決權，以防止俄羅斯和中國開採島上資源。

川普（Donald Trump）連日來揚言取得格陵蘭控制權，甚至不排除動用軍事手段，更威脅對反對美國收購格陵蘭的8個歐洲國家祭出關稅措施，但他在瑞士達沃斯與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，稱雙方已達成框架協議，表示不會對格陵蘭動武。

廣告 廣告

《華爾街日報》引述知情人士透露，此次「髮夾彎」源於川普及其幕僚團隊與呂特、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）等歐洲領袖多日來的幕後協商。歐洲各國在反對川普收購格陵蘭的立場一致，既釋出強化北極安全等誘因，也發出北約關係進一步破裂恐將危及美國等警告。

歐洲知情官員表示，該框架的具體內容仍在協調中，但談判預計將集中在數個領域，其中包括美國可能與丹麥達成協議，在格陵蘭的基地駐軍，以及歐洲擴大力度以強化北極安全。美國還可能取得對格陵蘭礦產資源投資的優先否決權，以防止俄羅斯和中國開發島上資源，藉此換取川普撤回關稅威脅。

北約發言人表示，川普與呂特「討論了北極地區安全對美國及其他北約成員國具有關鍵重要性」，擬議框架的談判將聚焦於北約成員國如何協同確保北極安全。而丹麥、格陵蘭與美國之間更具體的協商，旨在確保「俄羅斯與中國絕不能在格陵蘭取得任何經濟或軍事立足點」。

川普在記者會上稱這份框架協議「非常棒」，但沒有透露具體細節，並在社群媒體發文稱，美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）及特使魏科夫（Steve Witkoff）等首席幕僚將就格陵蘭事宜進行談判。

歐盟27國領袖將於週四（1/22）晚間在布魯塞爾舉行緊急峰會。儘管他們不再需要立即制定貿易戰的應對方案，但必須評估受創的跨大西洋關係。

更多太報報導

【有片】川普累了？達沃斯演說四度將「格陵蘭」說成「冰島」

川普急踩煞車！撤回關稅且排除動武 與北約達成格陵蘭協議框架

美國總統川普明確表示不會動武 但必須「立刻協商」取得格陵蘭