《撤離倒數13天》重現喀布爾2800人撤退行動 被譽為「最貼近現實的戰爭電影」

《撤離倒數13天》真實還原阿富汗難民潮，2001年時法使館挑戰13天內撤離2800人。原創娛樂提供

2021年喀布爾機場外，上千民眾追逐攀附美軍運輸機的畫面震撼全球，象徵塔利班重新掌權後阿富汗社會的全面崩解。如今，法國斥資3,000萬歐元打造的電影《撤離倒數13天》（Rescue Under Fire）將這段歷史首次搬上大銀幕。

該片由金獎導演馬丁‧布爾布隆（Martin Bourboulon）執導，重現喀布爾淪陷期間法國大使館撤離2,800人的艱鉅行動。電影甫入選坎城影展即引發國際熱議，被外媒譽為「今年最貼近現實的戰爭電影」。

廣告 廣告

導演馬丁坦言，這個故事最打動他的地方在於「那些被迫離開深愛的家鄉的人們」，因此力求以紀實手法刻劃撤離行動的細節，描繪身處動盪流徙狀態下的痛苦。

坎城影帝飾演指揮官 揭露女性面臨的極端風險

電影改編自大使館安全指揮官穆罕默德．畢達的親身經歷，並由坎城影帝洛契迪．森姆（Roschdy Zem）出演主角。為保護尋求庇護的難民抵達機場，他必須與武裝塔利班展開數次危險談判。

洛契迪坦言，自己原先並不知道法國策畫了這場困難的撤離行動，但讓他印象深刻的是畢達指揮官在機場把人從壕溝裡拉出來的新聞照片。他強調飾演現實中真實存在的人物，希望將他呈現為「一個必須做出關鍵決定的普通人，他也會恐懼、焦慮、擔憂自己搞砸一切。」

其他主演陣容包含新生代演員萊娜．寇德里（Lyna Khoudri）與凱薩獎女星西瑟．芭貝特．庫德森（Cécile de France），分別飾演人道救援工作者與國際記者，協助指揮官執行撤離任務，展現堅強務實的女力英雄姿態。

《撤離倒數13天》首度將2021年美軍大規模撤離行動搬上大銀幕。原創娛樂提供

電影同時呈現了塔利班掌權後，女性在公共空間面臨的極端風險，劇中台詞「只要他們覺得我『不潔』，隨時可以一槍打死我。」傳遞出令人震撼的現實迫害。

女主角曾因戰爭流亡 大膽更改計畫橫越城市

《撤離倒數13天》講述2021年8月塔利班攻陷喀布爾後，數以千計的難民湧向法國大使館尋求庇護。指揮官阿默決定在13天內帶走所有的人，大膽更改撤離計畫，率眾橫越千瘡百孔、暴徒環伺的城市，抵達即將全面關閉的機場。

兒時曾因阿爾及利亞戰爭流亡法國的萊娜．寇德里亦表示，世界各地的戰爭讓無數人在離開與留下之間被撕裂，這其實是相當普遍的生命經驗，她為拍攝這部電影召喚出自己內心這部分的記憶。女性為了保命戴上頭巾，卻仍在高度危險的環境中站上第一線，持續為更多無辜者爭取生存機會。電影將於11月28日在台上映。



回到原文

更多鏡報報導

《南方時光》因「敏感問題」臨時遭影展撤銷 導演曹仕翰：繼續創作直到巨牆崩塌

劉冠廷演飛賊「天註定」 柯煒林驚覺「被騙」吃醋「為什麼他那麼帥」

《動物方城市2》揭露城市無蛇真相 關繼威獻聲毒蛇蓋瑞竟因脫口秀