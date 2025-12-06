撤離歐洲中東、嚇阻台海衝突！白宮「新版國安戰略」5大重點一次看
白宮於美東時間5日發布了定期闡述美國外交與安全政策的新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），強調美國在西半球維持「領導地位」的必要性，反映出美國總統川普（Donald Trump）追求區域主導權的政策傾向。
據《半島電視台》報導，這份NSS也呼籲美國調整與中國的貿易平衡，並嚇阻北京以武力奪取台灣，然而與美國總統拜登（Joe Biden）於2022年任內發布的前份報告不同，新版NSS並未再將中國列為首要威脅，也未把美中競爭視為美國面臨的最優先課題。
相反地，華府強調的是「不干涉主義」路線。文件同時還反映川普對多邊主義和國際組織的蔑視，主張「世界的基本政治單位，不管是現在還是將來都會是『民族國家』。」以下為該份文件的5大重點：
西半球主導權
美國將尋求「恢復在西半球的領導地位」，方式之一是重新強化19世紀以反對歐洲殖民與干預美洲事務為核心的「門羅主義」（Monroe Doctrine）。除了阻止外部勢力在西半球擴張影響力，戰略也將打擊毒品交易與非法移民，同時鼓勵「私營經濟」。
文件寫道：「我們將獎勵並支持在理念與戰略上與我們一致的政府、政黨與政治運動。」如今川普也開始將這種方針付諸行動，包括公開支持拉丁美洲的右翼政治人物，例如在阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Melei）執政下，以400億美元紓困該國經濟。
文件表示，美國將「拒止非西半球競爭者在本半球部署軍力或其他威脅性能力，或擁有、控制戰略重要資產」。文件將此稱為門羅主義的「川普推論」（Trump Corollary），宣稱這是「是對美國實力和優先事項，合情合理且強而有力的復興，符合美國的安全利益。」
文件也主張美國應將軍事資產「從那些近數十年來對美國國安重要性下降的戰區，轉移至西半球」。這項戰略出爐之際，美國正加大在加勒比海與大西洋海域對被指載運毒品船隻的致命攻擊。川普政府也已在委內瑞拉周邊集結軍力，引發外界猜測華府可能尋求以武力推翻該國的左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。
嚇阻台海衝突
前2版NSS（包括川普第1任期的版本）都將「美中競爭」列為美國最優先的國家安全課題。但此次該份文件卻未將北京放在首位。
儘管如此，文件仍強調美國需在亞洲的經濟競爭中取勝，以及重新平衡與中國的貿易，並要求與亞洲盟友合作以制衡中國，其中點名印度。文件寫道：「我們必須與印度持續改善商業及其他領域的關係，以鼓勵新德里為印太安全做出貢獻。」
新版NSS還指出中國以武力奪取台灣的風險，並提及北京聲稱擁有主權的台灣，是全球重要的半導體製造中心。文件強調，一旦奪取台灣，中國將能取得亞太第2島鏈的戰略位置，並強化其在全球貿易命脈南海的地位，因此「維持軍事優勢以嚇阻台海衝突仍是優先事項。」
這份NSS還呼籲區域內的美國盟友需提升國防支出以強化嚇阻，「我們將打造1支能在第1島鏈任何地點拒止侵略的軍隊。」但文件也稱：「美軍不能、也不應該單獨承擔此事。我們的盟友必須負起更多責任，花更多錢、出更多力來維持集體防衛。」
指責歐洲
儘管川普在國內打壓批評以色列的言論，並指示司法部（Department of Justice）報復他的政治對手，但新版NSS卻批評歐洲存在「言論審查及壓制政治反對派」的問題，指稱由於移民政策與「失敗的管制迷思」，歐洲面臨「文明被抹除的前景。」
文件還抨擊歐洲官員對俄烏戰爭抱持「不切實際的期待」，並稱美國具有「終結衝突的核心利益」。上月，美國提出的停火方案（其中允許俄羅斯保留其佔領的烏克蘭東部大片領土）罕見遭到部分歐洲領袖批評。
文件還將部分歐洲政府對人民和平訴求「反應不佳」，歸因於「民主程序的顛覆」，並暗示美國可能撤回長期以來對歐洲的安全保護傘。NSS指出，華府將優先推動「讓歐洲能自立自強，以一群理念一致的主權國家運作，並主要負責自身防衛，而不致落入敵對勢力的支配。」
中東不再是優先事項
新版NSS強調，中東已不再是美國首要戰略重點。文件指出，使中東在過去成為美國核心利益的因素，包括能源供應與廣泛衝突，「已不再成立」。隨著美國提升自身能源產量，「美國關注中東的傳統理由將逐漸淡化。」
文件甚至認為，該地區的衝突與暴力也正在減退，並以加薩停火與美國今年6月對伊朗的攻擊（據稱「大幅削弱」德黑蘭的核計畫）為例，「衝突仍是中東最棘手的動態，但現今的實際問題比媒體標題所呈現的更少。」
華府相當樂觀的描述中東的未來，認為該地區將逐漸從主導美國外交政策，轉變為「吸引全球投資的來源與目的地」，包括人工智慧領域，同時也稱中東正在「成為夥伴、友誼與投資之地。」
然而現實是，中東依然烽火連天。即便以色列與哈瑪斯達成停火協議，以軍仍持續每天空襲加薩；在被以色列佔領的約旦河西岸，殖民者與士兵針對巴勒斯坦人的攻擊也仍未停歇。以色列同時還對黎巴嫩加大空襲，引發外界憂慮其可能對真主黨（Hezbollah）發動新一輪攻勢。
在敘利亞，前總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台1年後，以色列仍持續在南部進行突襲，企圖在被佔領的戈蘭高地以外取得軍事主導權。
而且基於對以色列安全的「堅定承諾」，美國仍深度介入中東，持續在敘利亞、伊拉克與海灣地區維持軍事存在。此份NSS亦承認，美國仍在中東具有核心利益，包括確保「以色列的安全」、保障能源供應與航運要道。
但文件澄清：「中東主導美國外交政策（無論是長期規劃或日常執行）的日子終將結束。不是因為中東不再重要，而是因為它已不再像過去那樣成為永無止境的麻煩與災難源頭。」
彈性的現實主義（Flexible Realism）
文件指出，美國在與他國交往時將以自身利益為優先，暗示華府將不再全球範圍內強推民主或人權議題，「我們尋求與世界各國維持良好和平的商業關係，而不會強迫推行與其傳統和歷史大相逕庭的民主或社會變革。」
NSS強調，「我們坦承並確認，按照如此務實的評估行動，並與社會及政治制度不同於美國的國家維持良好關係，並不矛盾且虛偽；同時我們仍會敦促理念相近的朋友維護共同準則，以推進我們的利益。」
然而文件暗示，美國仍將對某些國家施壓，特別是西方盟友，要求其遵守華府認定的重要價值。文件稱：「我們將反對精英階層在歐洲、英語圈（Anglosphere）與民主世界其他地區，尤其是我們的盟友，對核心自由施加的反民主限制。」
看更多 CTWANT 文章
別再洗生肉！「沙門氏菌狂噴」恐食物中毒 醫揭正確處理方式
年輕男子露營完「手掌冒紅斑」 就醫竟發現感染梅毒
擔心兒結紮雄風不再！婆婆批評媳婦「逼他去勢」 醫急澄清
其他人也在看
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 74
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 84
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 624
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 1 天前 ・ 404
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 19
李四川登記初選才辭副市長 劉和然回應了
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 11
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 3
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
國民黨踐踏憲法無極限？律師重砲轟傅崐萁：世界最扯
針對1.25兆國防特別預算，在野立委提出要總統賴清德赴立法院國情報告，國民黨團總召傅崐萁稱，盼賴一本初衷，能到立院有問有答一問一答，讓民眾搞清楚為何要這麼多錢。律師黃帝穎今（6）日轟，傅崐萁此舉不只踐踏憲法更超越美國、法國，世界最扯。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
首度鬆口談2028大選！ 盧秀燕：民主國家不該一黨獨大
台北市 / 綜合報導 地方大選將近，就連2028總統大選的潛在人選也動作頻頻，立法院長韓國瑜今(4)日推出個人桌曆，引發話題，與此同時，台中市長盧秀燕也接受平面媒體專訪，首度談及2028選戰，指出民進黨執政已經超過10年，如果出現第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事。對此，代表民進黨參選台中市長的立委何欣純則回應，台中市也需要政黨輪替。台中市長盧秀燕說：「台灣是民主的國家，那不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步。」相較以往的謹慎，更時常搬出「專心市政」，這次罕見高談國是，平面媒體專訪台中市長盧秀燕，斗大標題寫著「第四次政黨輪替」，談及民進黨再次輪替後，已經執政十年，直言「我覺得夠了」，因為離民意遠了，認為如果2028年再次輪替，對民進黨而言也不是壞事，接著更抨擊總統賴清德日前的發言，是置國家於危險之中。台中市長盧秀燕說：「如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，不過好在總統那兒，已經發現他有錯誤，所以有進行更正。」一番發言超過市長格局，遭外界政治聯想，展現問鼎大位企圖心，子弟兵立委黃健豪，試圖將焦點拉回地方大選。立委(國)黃健豪說：「確實可能是為了2028年做鋪墊，但重點應該是2026年，還有一年的時間，未來這一年的時間，在野要怎麼樣合作。」民進黨台中市長參選人何欣純說：「台中市也需要政黨輪替啊，所以，我期待台中市民智慧的選擇。」民進黨台中市長參選人何欣純，藉機為自己的選情加溫，不過就在盧秀燕「國政說」發酵，立法院長韓國瑜也有新動作，發布公益桌曆預購消息，強調會加碼親筆簽名，而其中這張戴著墨鏡、身穿國旗皮衣，手插牛仔褲口袋的照片引發討論，記者VS.立法院長韓國瑜說：「(怎麼看盧市長專訪她是一個選總統的起手式)，謝謝，(你覺得她準備好了嗎)。」立委(國)黃健豪說：「每位委員，包含每位首長，隨時都要經營自己的社群，所以我想，這是一個正常一般的互動。」藍營兩顆太陽動作頻頻，增加指向2028大選的政治訊號。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 3
盧秀燕支持國防預算「有條件」？于北辰神比喻回應！
論壇中心／郭芳瑜報導賴清德總統宣布未來八年投入國防特別預算，台中市長盧秀燕接受聯合報專訪時表示，他贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為，不能因為追求國防成長而窮國窮民。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，增加國防跟人民安康，並不是選擇題，這兩個是要一起齊頭並進的。盧秀燕說，目前全球局勢緊張，增加自我防禦能力很重要，但大幅編列國防預算，搞到國家破產，演變成窮兵黷武的極權國家，對國家沒有幫助。于北辰表示，就像買車需要買強制險一樣，國防就是對於國家的強制險，要不要打仗不是單方面可以決定的，「敵人一直在更新」，國富、國強和人民富有三者要並進，國家有這個保險存在，人民賺的錢才是自己的，不然隨時中國解放軍過來，錢被共產吸收，「人民賺再多也沒有錢」。原文出處：盧秀燕專訪談國防預算增加「有條件」支持？于北辰：是替國家買強制險！ 更多民視新聞報導過來人經驗？吳靜怡曝民眾黨參選切結書內幕：保密變洩密？高家私塾另起爐灶？四叉貓：承租人變「國昌另一位小姨子！」周曉芸民調大輸李有宜？能出戰因背後有強大勢力？民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
美財長稱美國同時是中國和台灣盟友 重申台灣晶片重要性
美國財政部長貝森特週三（12/3）在《紐約時報》舉行的論壇上表示，美國同時是中國和台灣的盟友，被視為緩和中國對美國近日簽署《台灣保證實施法》的怒火。不過貝森特也強調，美國對台政策不變，而台灣所生產的晶片仍在全球經濟扮演重要角色。太報 ・ 1 天前 ・ 2
挺黃呂涉違集遊法遭傳喚 朱立倫：憲法保障人民權利
台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚
社會中心／王毓珺 嚴凱 台北報導還記得在今年4月時，國民黨因為不滿檢方偵辦幽靈聯署案，時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢聲援黃呂錦茹、衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦，今天（5日）檢方傳喚朱立倫跟前國民黨發言人楊智伃到案，朱立倫開完庭表示，當時是執行憲法對人民權利的保障。一下車，大批媒體就圍了上前，前國民黨主席朱立倫，一身西裝筆挺，打著領帶，現身北檢。記者vs.前國民黨主席朱立倫：「這是秋後算帳嗎，好你們辛苦了，謝謝。」只見朱立倫，一臉輕鬆表情，始終帶著微笑，陪同在一旁，身穿白色西裝外套的，是國民黨前發言人楊智伃，兩人同時被檢察官傳喚，短短偵訊半小時後，朱立倫離開地檢署，強調集會遊行是憲法給的保障。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）前國民黨主席朱立倫：「今天我們是來履行，中華民國憲法，對於人民集會遊行的保障，我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們堅持中華民國憲法規定，對集會遊行的保障。」時間回到今年4月17號，國民黨不滿地檢署，連日重辦罷免綠營立委案，國民黨地方黨部陸續遭到搜索，各黨部主委被約談。時任黨主席朱立倫下令，號召黨公職包圍北檢抗議、聲援黃呂錦茹，還衝撞禁制區，被依集會遊行法偵辦。號召黨公職聲援黃呂錦茹涉犯集遊法 朱立倫.楊智伃遭傳喚（圖／民視新聞）律師包盛顥：「集會遊行經過主管機關，依法命令解散但不解散，號召或是指揮的主嫌，可能會構成犯罪，如果法院認定犯罪事實判決有罪，最重可以處兩年有期徒刑。」同樣涉案的國民黨立委謝龍介，因為立院公務請假，將擇期傳喚到案說明。原文出處：朱立倫、楊智伃違反集遊法 北檢首度傳喚說明 更多民視新聞報導國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新的創意藍智庫交接鄭麗文卻「找不到執行長」 藍委吃驚：還沒搞定？最新／417包圍北檢案 楊智伃、朱立倫今被傳喚說明民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
李四川被拷問何時辭選新北！ 蔣萬安搶答
對於台北市副市長李四川上節目首度鬆口參加黨內初選，不過今(4日)在議會的市政總質詢，民進黨議員輪番問李四川何時要請辭參選新北市長，一旁的台北市長蔣萬安突然搶答「有沒有考慮一下我的心情」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
調查1年！美紅海「誤擊友軍」事件正式報告：船員疲勞、作戰系統缺陷
[Newtalk新聞] 發生在2024年12月22日，美國海軍提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「蓋茨堡號（USS Gettysburg，CG-64）」，錯誤判斷執行任務結束返回「杜魯門號（USS Harry S. Truman，CVN-75）」航艦的2架F/A-18戰機為敵方威脅，連續發射2枚標準飛彈（SM系列）的「誤擊友軍」事件，經長達將近1年的調查，最新調查報告出爐，指向美軍在高強度作戰環境下的識別與協調漏洞。 該「誤擊友軍」事件造成一架戰機被擊落、兩名飛行員緊急彈射逃生；另一架戰機險些中彈並最終墜毀海中。被第一枚飛彈擊中的戰機飛行員事後向調查人員表示「生命如走馬燈閃現眼前」。據傳當時還有第3架F/A-18戰機遭鎖定，但巡洋艦未執行發射程序。F/A-18每架造價約6,000萬美元，此次事件造成總損失逾1.2億美元。美國中央司令部（CENTCOM）第一時間定調「明顯友軍誤擊」。詳細調查於12月4日發布，揭露船艦通訊系統故障、船員疲勞及指揮官情勢認知不足等問題。 事件源於伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthi movement）自2023年10月以色列與哈瑪斯新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發起對話