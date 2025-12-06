撤離歐洲中東、嚇阻台海衝突！白宮「新版國安戰略」5大重點一次看

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

白宮於美東時間5日發布了定期闡述美國外交與安全政策的新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），強調美國在西半球維持「領導地位」的必要性，反映出美國總統川普（Donald Trump）追求區域主導權的政策傾向。

據《半島電視台》報導，這份NSS也呼籲美國調整與中國的貿易平衡，並嚇阻北京以武力奪取台灣，然而與美國總統拜登（Joe Biden）於2022年任內發布的前份報告不同，新版NSS並未再將中國列為首要威脅，也未把美中競爭視為美國面臨的最優先課題。

相反地，華府強調的是「不干涉主義」路線。文件同時還反映川普對多邊主義和國際組織的蔑視，主張「世界的基本政治單位，不管是現在還是將來都會是『民族國家』。」以下為該份文件的5大重點：

西半球主導權

美國將尋求「恢復在西半球的領導地位」，方式之一是重新強化19世紀以反對歐洲殖民與干預美洲事務為核心的「門羅主義」（Monroe Doctrine）。除了阻止外部勢力在西半球擴張影響力，戰略也將打擊毒品交易與非法移民，同時鼓勵「私營經濟」。

文件寫道：「我們將獎勵並支持在理念與戰略上與我們一致的政府、政黨與政治運動。」如今川普也開始將這種方針付諸行動，包括公開支持拉丁美洲的右翼政治人物，例如在阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Melei）執政下，以400億美元紓困該國經濟。

文件表示，美國將「拒止非西半球競爭者在本半球部署軍力或其他威脅性能力，或擁有、控制戰略重要資產」。文件將此稱為門羅主義的「川普推論」（Trump Corollary），宣稱這是「是對美國實力和優先事項，合情合理且強而有力的復興，符合美國的安全利益。」

文件也主張美國應將軍事資產「從那些近數十年來對美國國安重要性下降的戰區，轉移至西半球」。這項戰略出爐之際，美國正加大在加勒比海與大西洋海域對被指載運毒品船隻的致命攻擊。川普政府也已在委內瑞拉周邊集結軍力，引發外界猜測華府可能尋求以武力推翻該國的左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

嚇阻台海衝突

前2版NSS（包括川普第1任期的版本）都將「美中競爭」列為美國最優先的國家安全課題。但此次該份文件卻未將北京放在首位。

儘管如此，文件仍強調美國需在亞洲的經濟競爭中取勝，以及重新平衡與中國的貿易，並要求與亞洲盟友合作以制衡中國，其中點名印度。文件寫道：「我們必須與印度持續改善商業及其他領域的關係，以鼓勵新德里為印太安全做出貢獻。」

新版NSS還指出中國以武力奪取台灣的風險，並提及北京聲稱擁有主權的台灣，是全球重要的半導體製造中心。文件強調，一旦奪取台灣，中國將能取得亞太第2島鏈的戰略位置，並強化其在全球貿易命脈南海的地位，因此「維持軍事優勢以嚇阻台海衝突仍是優先事項。」

這份NSS還呼籲區域內的美國盟友需提升國防支出以強化嚇阻，「我們將打造1支能在第1島鏈任何地點拒止侵略的軍隊。」但文件也稱：「美軍不能、也不應該單獨承擔此事。我們的盟友必須負起更多責任，花更多錢、出更多力來維持集體防衛。」

指責歐洲

儘管川普在國內打壓批評以色列的言論，並指示司法部（Department of Justice）報復他的政治對手，但新版NSS卻批評歐洲存在「言論審查及壓制政治反對派」的問題，指稱由於移民政策與「失敗的管制迷思」，歐洲面臨「文明被抹除的前景。」

文件還抨擊歐洲官員對俄烏戰爭抱持「不切實際的期待」，並稱美國具有「終結衝突的核心利益」。上月，美國提出的停火方案（其中允許俄羅斯保留其佔領的烏克蘭東部大片領土）罕見遭到部分歐洲領袖批評。

文件還將部分歐洲政府對人民和平訴求「反應不佳」，歸因於「民主程序的顛覆」，並暗示美國可能撤回長期以來對歐洲的安全保護傘。NSS指出，華府將優先推動「讓歐洲能自立自強，以一群理念一致的主權國家運作，並主要負責自身防衛，而不致落入敵對勢力的支配。」

中東不再是優先事項

新版NSS強調，中東已不再是美國首要戰略重點。文件指出，使中東在過去成為美國核心利益的因素，包括能源供應與廣泛衝突，「已不再成立」。隨著美國提升自身能源產量，「美國關注中東的傳統理由將逐漸淡化。」

文件甚至認為，該地區的衝突與暴力也正在減退，並以加薩停火與美國今年6月對伊朗的攻擊（據稱「大幅削弱」德黑蘭的核計畫）為例，「衝突仍是中東最棘手的動態，但現今的實際問題比媒體標題所呈現的更少。」

華府相當樂觀的描述中東的未來，認為該地區將逐漸從主導美國外交政策，轉變為「吸引全球投資的來源與目的地」，包括人工智慧領域，同時也稱中東正在「成為夥伴、友誼與投資之地。」

然而現實是，中東依然烽火連天。即便以色列與哈瑪斯達成停火協議，以軍仍持續每天空襲加薩；在被以色列佔領的約旦河西岸，殖民者與士兵針對巴勒斯坦人的攻擊也仍未停歇。以色列同時還對黎巴嫩加大空襲，引發外界憂慮其可能對真主黨（Hezbollah）發動新一輪攻勢。

在敘利亞，前總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權倒台1年後，以色列仍持續在南部進行突襲，企圖在被佔領的戈蘭高地以外取得軍事主導權。

而且基於對以色列安全的「堅定承諾」，美國仍深度介入中東，持續在敘利亞、伊拉克與海灣地區維持軍事存在。此份NSS亦承認，美國仍在中東具有核心利益，包括確保「以色列的安全」、保障能源供應與航運要道。

但文件澄清：「中東主導美國外交政策（無論是長期規劃或日常執行）的日子終將結束。不是因為中東不再重要，而是因為它已不再像過去那樣成為永無止境的麻煩與災難源頭。」

彈性的現實主義（Flexible Realism）

文件指出，美國在與他國交往時將以自身利益為優先，暗示華府將不再全球範圍內強推民主或人權議題，「我們尋求與世界各國維持良好和平的商業關係，而不會強迫推行與其傳統和歷史大相逕庭的民主或社會變革。」

NSS強調，「我們坦承並確認，按照如此務實的評估行動，並與社會及政治制度不同於美國的國家維持良好關係，並不矛盾且虛偽；同時我們仍會敦促理念相近的朋友維護共同準則，以推進我們的利益。」

然而文件暗示，美國仍將對某些國家施壓，特別是西方盟友，要求其遵守華府認定的重要價值。文件稱：「我們將反對精英階層在歐洲、英語圈（Anglosphere）與民主世界其他地區，尤其是我們的盟友，對核心自由施加的反民主限制。」

