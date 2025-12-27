撤離遊戲《ARC Raiders》淪獵殺場？前 FPS 職業選手 PvP 玩法掀社群論戰

在今年 10 月 30 日正式推出後，免費多人 PvP 撤打搜射擊遊戲《ARC Raiders》就瞬間引爆了全球玩家的熱情，吸引許多人進入遊戲搜刮物資、努力逃脫。而雖然做為一款多人 PvP 遊戲，但《ARC Raiders》的社群中也有許多玩家分享，自己時不時都會受到陌生玩家的幫助，讓大家在玩每局遊戲時不至於空手而歸。不過，現在竟出現一名前電競 fps 職業選手，將《Arc Raiders》變成了自己的「獵殺場」，會惡意獵殺新手與休閒玩家。而這類行為也引起社群熱議，其中一派玩家就認為，這是 PvP 遊戲，因此這樣做沒問題，但也有許多人認為，《Arc Raiders》本身每局遊戲的戰利品都設計成能讓大家一起成長，因此這麼做根本沒必要。

(Credit: Embark Studios)

綜合外媒報導，在今年爆紅的搜索-打擊-撤離遊戲《Arc Raiders》中玩家可以自由選擇要成為單人遊玩的孤狼玩家，還是與好友一起合作組成三人隊伍，在每局遊戲中互相信任。而事實上，雖然《Arc Raiders》本質上是一款 PvP 的射擊搜索與撤離遊戲，其他玩家都是潛在的敵人，但《Arc Raiders》中還是會有許多陌生玩家互相互助，釋出善意，只為了讓彼此都能有好的遊戲體驗。

事實上，在《Arc Raiders》的玩家社群中也有所謂的「PvP 禮儀」，玩家之間碰頭時可以表示自己並無意 PvP，那雙方通常而言就會互相離開，彼此之間各走各路。不過，曾經打過《H1Z1》、《Apex 英雄》職業電競賽事的前 fps 電競選手 THump 近日卻開始在實況中開始「獵殺」其他玩家，而且還特意挑那些休閒玩家與新手下手，他也會假裝自己不想 PvP，然後突然偷襲其他玩家，引起其他網友的指責：「螢幕的另一邊是真實的人，在你表達自己的友善時選擇相信你，放下戒心。結果你卻像個懦夫一樣趁機占便宜。如果你想搶戰利品，就應該要光明正大地看到人就開槍！」

此外，其中一個實況片段中，THump 不管其他玩家的苦苦哀求，笑著回應表示：「我把你們全都殺了！」，然後毫不留情地擊殺對方。THump 近期的實況標題也總寫著：「在單人模式獵殺所有玩家」，並且他幾乎無所不用其極，甚至會蹲守在撤離點，然後用幾顆手榴彈炸翻那些滿載而歸，以為能完成撤離的玩家。

也當然的，THump 的表現也引起了社群辯論，THump 表示，自己的作法真的很正常：「這是一個 PvP 不是選項，全程打開的遊戲。想要可開關 PvP 的話大可去玩《魔獸世界》。」，不過，許多玩家也都指責，THump 的做法真的不行，直指 THump 的行為根本是反社會人格：「孤狼玩家的樂趣來自於破壞善良又友善的人們快樂，真的很反社會。」

不過，也有人表示，《Arc Raiders》本質上就是一款 PvP 競技遊戲，因此 THump 這樣的作法也很正常，「以及玩家扮演的也是冷酷無情的末日生存者，因此從角色扮演出發，這也很合理不是嗎？」，但也有人反駁，表示《ARC Raiders》的戰利品系統其實被設計成讓大家互助合作，因為每局遊戲的戰利品真的很多，PvP 行為就因此更像是小調劑，而不是必需品：「如果整個遊戲只剩下 PvP，那會徹底喪失《ARC Raiders》的魅力與樂趣，因為一看到人的互動就是偷襲、射擊，其他部分都完全沒有了。」

而做為爭論核心，THump 也仍然繼續自己的玩法，表示只想讓自己玩得開心。並且，他的作法事實上也沒有違反《ARC Raiders》的任何規定，這款遊戲本質上的確就是一款 PvP 遊戲，因此官方團隊也肯定不會因此開罰 THump，而至於玩家社群接不接受這樣的玩法，就要繼續辯論下去了。