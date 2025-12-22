撤「台灣有事」論？日防相小泉霸氣給答案 最新民調出爐

【國際中心／綜合報導】日本首相高市早苗「台灣有事」論述，引發日中關係緊張，中方多次要求日方收回，卻接連碰壁。防衛大臣小泉進次郎再度霸氣表態，直球回應北京無理要求，讓高市內閣聲望居高不下。

中國政府多次要求日方撤回「台灣有事」言論，揚言不撤回「後果自負」，不過屢踢鐵板。防相小泉19日受訪又被問「身為大臣是否認為撤回發言極其困難」，小泉罕見表態。

小泉表示，「與其說困難，不如說根本沒必要」，簡短卻鏗鏘有力的回應獲台日網友激賞，畫面在網路瘋傳。

根據民調，高市內閣聲望依舊居高不下，《日經》指支持率高達75%，相較上月毫無下滑，連3個月突破7成，不支持率僅18%。

受訪者表示，支持內閣的最大原因是「人品值得信賴」（41%），其次是「具備領導力」（38%），對於上周末日銀將利率升至0.75%創30年來新高，也有多達55%民眾給予認同。

