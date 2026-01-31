撥款問題未決前 AIT：台北高雄簽證服務盡可能照常

（中央社記者吳書緯台北31日電）受到撥款問題未決影響，美國在台協會（AIT）今天指出，社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊；在撥款問題未決期間，AIT台北辦事處及高雄分處仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。

美國在台協會透過臉書、Instagram等社群媒體於今天下午1時發文指出，由於撥款問題未決，社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。

美國在台協會表示，在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。（編輯：林興盟）1150131