撥款法案在這卡關！ 美國政府確定「再關門」

美國參議院30號通過由總統川普（Donald Trump）大力支持的政府撥款協議，但因為眾議院要到下月2日才復會，該法案無法及時通過，聯邦政府將再度關門。

美國參議院參議院日前以71票贊成，29票反對通過政府撥款協議，但眾議院要到下週一（2月2日）才會開議，這也代表數十個聯邦機構的預算，將在美東時間1月31號凌晨零點失效。

儘管參院民主黨跟白宮達成「支出協議」 ，國會還是無法避免聯邦資金出現短暫空窗，美國政府再度關門已成定局，但如果眾議院能在下星期通過法案，政府短暫關門的影響，微乎其微。

國際中心／陳韋仁 編譯 責任編輯／陳俊宇

