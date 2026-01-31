撥款法案未過美國政府部分關門！AIT臉書粉專暫停定期更新

因國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府進入局部停擺狀態。美國在台協會（AIT）今天在臉書發文表示，因撥款問題未決，相關社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。

美國在台協會。（圖／翻攝畫面）

此次撥款協商破局的導火線，源自民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，使國土安全部新資金協商陷入僵局。但隨著聯邦參議院已通過相關協議，聯邦眾議院預計下週初復會後將迅速通過法案，預料停擺影響有限。

廣告 廣告

美國政府因預算未能通過，陷入局部停擺。（圖／美聯社）

AIT臉書粉專今天發文表示，由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。在撥款問題未決期間，美國在台協會（台北辦事處及高雄分處）以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。在辦公全面恢復之前，本帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。

延伸閱讀

美菲巡航後…解放軍黃岩島戰備警巡 官媒：轟6K穿越菲軍演區域

撥款法案未通過！美國政府局部關門 待眾院復會有望重啟

艾普斯坦檔案毁三觀！比爾蓋茲遭控外遇得性病、馬斯克問哪有瘋狂派對