撥雲見日！鋒面減弱吹南風 鄭明典：今日天氣悶熱

告別了將近一週的大雨，今(9)日終於迎來好天氣。(此為高溫示意圖) 圖：張良一／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 告別了將近一週的大雨，今(9)日終於迎來好天氣。前中央氣象局長鄭明典指出，雖然上午西半部還有點低雲，但日照下應該就會消散，要注意「今天低層還有高壓帶來的偏南風，多數地方會有悶熱的感覺」。下波鋒面預計在14日靠近，到時迎風面天氣將有明顯變化。

在清明連假以來，下了近一週的強降雨後，終於在今日放晴。氣象署指出，今天鋒面減弱北抬，鋒面目前從黃海延伸至長江流域，台灣偏西南風環境，感受炎熱，類似天氣將持續到13日；下波鋒面14日鋒面到台灣近海，15日鋒面通過加上東北季風影響，北部及東半部整天有不定時短暫陣雨，其他山區也有午後短暫陣雨。

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對此，鄭明典今日在臉書上PO出衛星雲圖指出，「雲開了！西半部還有低雲，但日照下應該會消散。今天低層還有高壓帶來的偏南風，多數地方會有悶熱的感覺！」

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