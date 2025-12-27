撫平1219心理創傷 中山設關懷小站 蔣萬安寫小卡曝心聲

北捷隨機殺人事件後，北市府規畫於中山地下街R7出口地面層，設置諮商服務據點 ，台北市長蔣萬安27日中午前往視察，掛上心願小卡。（台北市政府提供／張珈瑄台北傳真）

蔣萬安寫下，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過。」（台北市政府提供／張珈瑄台北傳真）

北捷隨機殺人事件釀4死11傷，考量部分民眾因經歷或目睹嫌犯行兇過程，可能產生恐懼、驚嚇等心理衝擊，北市府規畫於中山地下街R7出口地面層，設置諮商服務據點 「安心關懷小站」。台北市長蔣萬安27日中午前往視察，他表示發生這樣的事情，確實需要時間來平復，有專業人員介入協助，讓大家很快回到正常生活。

蔣萬安今日中午前往視察「安心關懷小站」設置情形，實地關心第一線服務運作與民眾需求，親手送上熱豆花與暖暖包，向社工人員、諮商心理師及員警表達感謝，隨後也與北市諮商心理公會理事長藍挹丰、新北市諮商心理師公會理事長羅惠群交流，了解近期民眾尋求心理諮商的實際狀況與需求變化，並關心跨縣市專業資源合作的情形。

蔣萬安送上熱豆花與暖暖包，向社工人員、諮商心理師及員警表達感謝。（台北市政府提供／張珈瑄台北傳真）

蔣萬安說，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持，目前約有40多位民眾來諮商，其中有20多位後續會轉介到專業醫師，發生這樣的事情民眾心都會很不安，社會上也比較恐慌，確實需要時間來平復，但是如果有專業人員、心理師及時介入協助，讓大家很快回到正常生活。

蔣萬安說，面對突發事件帶來的心理衝擊，政府必須更快一步，主動讓市民得到支持。（台北市政府提供／張珈瑄台北傳真）

蔣萬安也在心願小卡上寫下，「害怕不是軟弱，復原需要時間，你不孤單，我們陪你一起渡過」，並親手掛上聖誕樹，向所有默默付出的專業人員致意，也再次感謝大家在這段艱難時刻攜手協助，陪伴城市一起走過難關。

藍挹丰說，目前滿多民眾過來諮商，大概分幾個類群，有現場目擊者或是透過媒體看到畫面，另外則是本身身心狀況就較為脆弱、易感的民眾，正好逛到這部分就會過來，有些諮商民眾經過專業心理師評估，被認為需要就醫，就會護送民眾就醫。

羅惠群也提到，在這個地方有媒介，讓民眾經過或想到事情的時候，能有個出口，在北市也建置起很好的社區諮商網路，撐住了城市和市民的需求，很多民眾也會送來很多食物餵食，還有感謝小卡，隔壁店家也都送咖啡來，市民非常熱情，支持心理健康活動。

羅惠群表示，跟過往比起來是非常大的進步，現場也有文宣品，因為這邊都是臨時性的，回到社區後讓市民知道未來哪裡有資源可以使用，無論是公部門或是社區的相關諮商區， 哪邊有資源可使用，捷運也有相關廣告。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

