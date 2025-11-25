撫慰緬甸震災民心 歌手李恩邦《有我們在》很療癒
【民眾新聞葉柏成新北報導】328緬甸強震重創當地，無數家庭瞬間失去家園，也牽動國際社會關注。來自緬甸的華人歌手李恩邦，看到災後慘況與各界馳援身影，深受觸動，於是寫下《有我們在》公益歌曲。MV由導演何晏瑋團隊操刀，九月底上山勘景、十月正式拍攝。除了錄音室畫面，也穿插當時緬甸房舍倒塌的震撼影像，並特別將外景選在靈鷲山無生道場。
李恩邦表示，《有我們在》是一首獻給災民的鼓勵歌曲，也給所有投入救援者的感謝歌，希望提醒大家，重建的路很長，災民需要持續的關懷與支持。天災無情，但愛可以讓人再站起來。
李恩邦曾在1991年推出專輯《對愛很認真》，是台灣歌迷記憶中的好聲音。離開歌壇30年，原本不再打算復出，但面對家鄉的巨大傷痛，他決定以音樂回應：「看到災民受苦，也看到來自世界各地一起幫忙的人，那份善意讓我非常感動。」
長期居住在台灣的李恩邦，與靈鷲山開山住持心道法師同樣出生於緬甸，也已皈依法師近10年。他久未回山，這次踏上靈鷲山，依舊被那份寧靜與莊嚴深深觸動：「建築雖然有些變化，但三乘合一道場的氛圍始終一樣。海天一色的景緻非常震撼，也讓MV拍起來美得不可思議。」
《有我們在》MV中，歌手在多羅觀音前雙手合十，為災民祈願；海風輕拂、陽光灑落，畫面與歌詞「要用愛把希望點燃」相互呼應，使整支MV充滿療癒力量。製作前期由愛緬基金會協助聯繫，也展現跨國慈善合作的成果。
最新MV近日於Youtube、微信影音號上架，感動不少網友，留言紛紛表示：滿滿希望的力量，畫面與歌聲都很療癒。
