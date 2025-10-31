撫養16年養子想回親生父母身邊「拒絕回家」 她淚訴：我的心都碎了

韓國一名撫養養子長達16年的母親表示，她親手養大的孩子，在找到親生父母後，堅持要回到他們身邊。（示意圖／翻攝Pexels）

韓國一名撫養養子長達16年的母親，近日在電台節目中講述自己面臨的心碎抉擇，她親手養大的孩子，在找到親生父母後，堅持要回到他們身邊。

根據韓國《YTN》電視節目《律師趙仁燮的諮詢中心》30日播出內容，52歲的A女士表示，自己與丈夫因不孕多年，於16年前依法收養一名男嬰，並辦理了「親生子女收養」程序。當時孩子的親生父母同意讓他成為該夫妻的合法子女，一家三口從此共同生活。

A女士哽咽地說，「他第一次走路、第一次寫名字的樣子，我都還記得清清楚楚。他上小學那天，我覺得自己擁有了整個世界。」

然而今年春天，16歲的兒子偶然得知自己是被收養的，並提出想見親生父母。與生父母見面後，孩子逐漸與養父母疏遠，生日也拒絕回家。最終他向A女士表示，希望回到親生父母身邊生活。A女士痛苦地表示：「想到要把用心養大的孩子送走，我的心都碎了。但如果那是他想要的，我們也只能放手。」

節目主持人趙仁燮律師邀請新世界律師事務所鄭恩英律師，針對此案例進行法律解析。鄭律師指出，韓國《民法》區分「一般收養」與「親生子女收養」兩種制度。前者雖建立養親關係，但不會切斷與親生父母的法律聯繫；後者則完全取代親生父母地位，被收養人與原生家庭的法律關係自此終止。

由於A女士夫婦採用的是「親生子女收養」，因此若要解除關係，必須依《民法》第908-5條申請法院批准。法律僅在極端情況下允許解除，例如養父母虐待、遺棄子女，或子女有嚴重不道德行為導致家庭無法維持，「單純的叛逆或價值觀衝突，並不足以構成解除收養的理由，法院會以孩子的福祉為最優先考量。」

趙仁燮律師補充，即便養父母與子女雙方都同意解除，若無上述法律事由，法院通常不會准許。不過若關係已明顯破裂，法院近年在個案上也開始採取較彈性判斷。由於該名少年仍未成年，律師建議暫時不要急於向法院申請解除收養，而應透過心理輔導與家庭治療協助孩子理清情緒。

鄭律師指出「孩子可能同時渴望與兩個家庭建立連結，這是非常混亂的狀態，應給他一段時間，理解解除收養的法律與情感後果，再做出決定。」若法院最終裁定解除收養，孩子將恢復與親生父母的法律關係，姓氏與戶籍亦會回歸原本身分，並喪失對養父母的繼承權及撫養關係。

