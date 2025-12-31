撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億

德國蓋爾森基興市比爾區一家儲蓄銀行的金庫被竊賊鑽開，牆上留下一個大洞。（圖／達志／美聯社）

德國警方證實，位於德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的Sparkasse儲蓄銀行分行，在聖誕節假期期間發生重大竊盜事件，歹徒闖入金庫，撬開超過3,000個保險箱，盜走價值約3,000萬歐元（約11億新台幣）的現金、黃金與珠寶，成為當地史上罕見的高額銀行搶案。

根據警方12月30日發布的聲明，竊賊利用聖誕假期期間銀行停業的空檔，自相鄰停車場潛入，鑽穿金庫厚重混凝土牆體後進入內部，接著打開數千個客戶保險箱。警方指出，目前損失金額初步估計總值高達3,000萬歐元。

廣告 廣告

大多數德國銀行與商店從12月24日傍晚起即停止營業，警方直到12月29日凌晨因火災警報響起才到場調查，當時才驚覺金庫牆面被鑽開一個大洞，顯見犯案過程經過長時間精密規劃。

竊案曝光後，大批存戶湧至現場，聚集在銀行門外，高聲抗議並呼喊「讓我們進去！」一名使用保險箱長達25年的男顧客對《世界新聞台》（Welt）表示：「我整晚睡不著，什麼訊息都沒收到，我的退休金全在裡面。」

另一名男子則透露，自己保管於保險箱內的是家族多年來積存的現金與珠寶，對於銀行毫無預警通知感到憤怒與不安。

目前，該分行的Sparkasse銀行尚未對外發布正式說明。警方則根據線民提供的資訊指出，12月28日深夜曾有目擊者看到數名男子在鄰近停車場搬運大型袋子，並上下樓梯移動；另有報告顯示，12月29日清晨有一輛黑色奧迪RS 6離開現場，車內坐有多名蒙面男子，該車車牌來自距離200公里外的漢諾威，已於先前被通報為失竊車輛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

解放軍「規模最大、最近」圍台軍演 美國智庫：台灣不可能贏的軍備賽

打詐祭鐵腕！新加坡修法重罰詐騙犯 最高可處24下鞭刑

2026危機預言曝光！龍婆2026預言再起 台海局勢、戰爭與外星文明引發全球關注