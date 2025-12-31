撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億
德國警方證實，位於德國西部城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的Sparkasse儲蓄銀行分行，在聖誕節假期期間發生重大竊盜事件，歹徒闖入金庫，撬開超過3,000個保險箱，盜走價值約3,000萬歐元（約11億新台幣）的現金、黃金與珠寶，成為當地史上罕見的高額銀行搶案。
根據警方12月30日發布的聲明，竊賊利用聖誕假期期間銀行停業的空檔，自相鄰停車場潛入，鑽穿金庫厚重混凝土牆體後進入內部，接著打開數千個客戶保險箱。警方指出，目前損失金額初步估計總值高達3,000萬歐元。
大多數德國銀行與商店從12月24日傍晚起即停止營業，警方直到12月29日凌晨因火災警報響起才到場調查，當時才驚覺金庫牆面被鑽開一個大洞，顯見犯案過程經過長時間精密規劃。
竊案曝光後，大批存戶湧至現場，聚集在銀行門外，高聲抗議並呼喊「讓我們進去！」一名使用保險箱長達25年的男顧客對《世界新聞台》（Welt）表示：「我整晚睡不著，什麼訊息都沒收到，我的退休金全在裡面。」
另一名男子則透露，自己保管於保險箱內的是家族多年來積存的現金與珠寶，對於銀行毫無預警通知感到憤怒與不安。
目前，該分行的Sparkasse銀行尚未對外發布正式說明。警方則根據線民提供的資訊指出，12月28日深夜曾有目擊者看到數名男子在鄰近停車場搬運大型袋子，並上下樓梯移動；另有報告顯示，12月29日清晨有一輛黑色奧迪RS 6離開現場，車內坐有多名蒙面男子，該車車牌來自距離200公里外的漢諾威，已於先前被通報為失竊車輛。
看更多 CTWANT 文章
解放軍「規模最大、最近」圍台軍演 美國智庫：台灣不可能贏的軍備賽
打詐祭鐵腕！新加坡修法重罰詐騙犯 最高可處24下鞭刑
2026危機預言曝光！龍婆2026預言再起 台海局勢、戰爭與外星文明引發全球關注
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 18 小時前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 28
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 23 小時前 ・ 30
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 148
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 6
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 10
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 10
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 84
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 20 小時前 ・ 22
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 11
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 45
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 5
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 6
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 17 小時前 ・ 27