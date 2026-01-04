即時中心／梁博超報導

近年來前總統陳水扁頻繁透過社群平台發聲，日前更宣布與電視台合作，推出全新網路節目；然而今（4）日一早陳水扁透過社群平台，表示原定今將播出的節目取消；更稱自己接到矯正署長電話，「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」。對此，前議員陳致中也為父親抱不平，認為新節目與已經主持5年的廣播節目都是人物訪談，他看不懂也想不通為何被「恫嚇不能播」，自己還是希望可以順利播出。

前總統陳水扁日前宣布與《鏡電視》合作，推出全新網路節目《總統鏡來講》，並預告節目將主打「史無前例的深度對話」；然而消息一出，不僅引發政壇與輿論圈關注，更質疑陳水扁是否違反保外就醫規定。對此，台中監獄回應，確實有收到陳水扁告知，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

然而今日一早陳水扁透過社群平台發文表示，原定今日上午10點將首播的節目取消，「雖然NCC放行線上播出，矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠。」他也向期待節目的朋友道歉，「抱歉讓大家失望了」。負責節目的《鏡電視》也說明，對於陳前總統的說法表示尊重，將暫停今日上午原定播出之節目，一切以主持人阿扁前總統考量為主。

而前高雄市議員陳致中也為父親打抱不平。他認為，《總統鏡來講》跟阿扁總統過去主持5年的廣播節目《有夢上水》一樣，性質上都是屬於一對一的「人物訪談」節目型態。「調性很正面、理性、健康，也一樣透過網路YT播出，《有夢上水》經歷5年也沒有任何問題。」



陳致中強調，這次新節目，大家都蠻期待的，他個人是看不懂、也想不通「恫嚇不能播」的理由是什麼？「我還是希望可以順利播出！」

原文出處：快新聞／播了會被關回去？阿扁突宣布新節目取消 陳致中：看不懂也想不通

