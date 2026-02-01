播報車銀優逃稅風波 女主播「嬌羞同框」畫面瘋傳 網： 當拍貼機

主播楊沚豫。（圖／主播 楊沚豫 Val臉書）

韓國男神車銀優捲入逃稅疑雲，被要求補繳逾200億韓元（約5億台幣）稅金，雖然仍在服役，他也針對此事緊急道歉，豈料止不住輿論，不僅原本代言品牌陸續切割，南韓軍方也下架相關影片，相關事件連台灣新聞台都大肆報導，三立《iNEWS》主播楊沚豫播報這則新聞時，直接做出1動作，畫面掀起熱議。

車銀優逃稅風波持續延燒，連台灣新聞媒體都大肆報導，《iNEWS》主播楊沚豫在播報過程時，趁著進廣告空檔，緩緩把頭靠向背板中的車銀優，營造出兩人「同框」的畫面，雖然才短短一、兩秒鐘，就讓楊沚豫止不住笑意，露出嬌羞表情，似乎感到有點不好意思，網友將這段畫面上傳至網路後，直呼：「笑死，當拍貼機」。

畫面瘋傳才短短一天，吸引超過6萬人按讚，還湧入大批網友留言：「這叫做公器私用嗎(笑) 」、「免費的不拍白不拍」、「主播生涯總算跟車銀優同框了，值得竊喜」、「超好笑，只差沒有比愛心」、「逃稅不可以，逃到我懷裡可以」、「好嬌羞的臉」、「沒有女人看到車銀優不抿嘴的」、「這拍貼機很值得，不是只有她自己看得到，大家都看得到」，其實，楊沚豫日前就在社群分享這段影片，當下開心表示：「進廣告時發現旁邊車銀優」。

綜合韓媒報導，車銀優遭追討200億韓元（約5億台幣）稅金，創下韓國藝人欠稅最高紀錄，依韓國法律規定，逃漏稅額超過 10 億韓元即適用《特定犯罪加重處罰法》，恐面臨五年以上有期徒刑，甚至是無期徒刑，演藝生涯恐陷入谷底。

