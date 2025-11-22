播新聞學語言 教育電臺兒童新聞主播體驗營

合影

配合「國家語言整體發展方案」，國立教育廣播電臺今（22）日舉辦「臺灣台語兒童新聞主播體驗營-花蓮場」，在講師引導下，學習聲音表情與播報技巧，就連家長也一起嘗試，親子共同體驗當「新聞主播」。



只會聽、不會說的凱淇，在老師的引導下，嘗試以臺灣台語播報新聞，媽媽曾小姐說，講得比她都好！



講師，前教育電臺資深主持人吳采璋老師說，現在的孩子，很少真正在生活中完全使用母語，再加上，新聞用語有點類似書寫式臺灣台語，對孩子來說的確有點難度，但是，只要肯嘗試，就是好的開始。她也肯定小朋友的家長，願意讓孩子來參加營隊，並與孩子一起學習。



深化國家語言發展，花蓮分臺繼「臺灣台語小小導覽員」之後，再舉辦「兒童新聞主播體驗營」，透過生活化且新奇的學習環境，讓孩子體驗播報與口語表達能力，提升運用語言的能力。