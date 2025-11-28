撮合許瑋甯、邱澤戀情！「媒人脫口全說了」看婚紗嚇傻：以為沒殺青

記者林汝珊／台北報導

藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚間終於在台北文華東方酒店補辦婚宴。身為媒人，電影《當男人戀愛時》導演殷振豪及監製程偉豪、金百倫一同到場祝福。

殷振豪、程偉豪、金百倫出席祝賀。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

導演殷振豪表示非常感動，感覺至今還沒殺青，「剛剛看到他們的婚紗照，想說什麼時候拍了這劇照，嚇壞」。金百倫則自嘲：「這些年，我們好像終於做對了什麼，好像有點貢獻。」

程偉豪對於兩人能夠步入婚姻相當感動，「他們私底下這麼恩愛，我們也是很感動」。被問到拍戲時是否有露出戀愛端倪？殷振豪則表示：「他們那時候非常專心在演戲，我也導戲導得很痛苦，所以沒有注意到。」

