撰寫慈濟傳家寶 盤點生命真價值

盤點生命的價值，慈濟60一甲子，彰化人文真善美團隊，用心撰寫彰化志工的生命故事，目前已經完成42篇傳家寶。證嚴上人行腳彰化靜思堂，人文真善美團隊向上人分享，專書採訪過程的點滴感動。

證嚴上人開示：「(很歡喜 很有福報)，你要穿暖和啦。」

師徒對話，情誼溫馨，高齡107歲的黃蔡寬，是慈濟的寶。證嚴上人開示：「(上人) 要保重喔 ，(我愛您啦) 感恩您 。」

年過七旬走入慈濟，黃蔡寬走菩薩道35年始終精進，早年從事助產士工作，養大四個孩子，彰化人文真善美團隊為她撰寫傳家寶專書，透過照片、網路蒐集資訊，想方設法替她找回從前記憶。慈濟志工 紀淑貞：「很多的考驗 跟很多的困難，可是我們都沒有放棄，所以從這本專書裡面，我們看到的是團隊的力量。」

廣告 廣告

用心撰寫傳家寶，團隊至今已完成42篇，其中包含去年因大腸癌往生的志工許書勝。慈濟志工 簡淑絲：「我們去看他的時候，他已經瘦到剩下30幾公斤，但是他心心念念，他覺得他沒有把上人的筆記，把它抄寫完成，他覺得很對不起上人。」

即使在病苦中依舊堅持薰法香寫筆記，許書勝這13年來不曾中斷，他用圖畫輔助文字，筆記內容創意無限。生命故事幾番波折，因為上人的法化解無明。慈濟志工 簡淑絲：「三次被倒了5千多萬，他想要自殺 但是他想到，他爸爸需要照顧，又想到 我怎麼對得起上人。」

盤點生命價值，人生這一遭踏踏實實走過，而他的故事透過傳家寶代代流傳。證嚴上人開示：「感概人生本無常，人生在世間總是幾十年，雖然人世間 總是有限的法則，但是期待大家身體，也是要照顧好 有好的身體，我們才能做更多的人間事。」

行菩薩道成長慧命，典範人生不空過。

更多 大愛新聞 報導：

第22年 慈濟志工雪季上山慰勤警務人員

廢物利用"包"進永續 廣告帆布新生命

