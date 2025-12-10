撰「反紫光外傳」回憶二階連署、三階記者會...李竹芬透露「李忠憲一度很想逃」：但最後依然被時代抓走、推到風口上

成功大學電機系教授李忠憲為反對紫光奇遊團重要成員之一，曾於2015年馬政府時代推行對中服貿，並與台灣大學電機系教授林宗男、交通大學資工系教授林盈達站出來示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（10日）回憶，反紫光連署推進時，李忠憲其實一度很想逃，「但最後，依然被時代抓走了」。李竹芬說，「他並不是準備好要站出來的人，只是剛好，在這個時間點，被推到了風口上」。

李竹芬今日於臉書寫下「反紫光外傳」第六篇。她提到，反紫光連署如預期迅速推進，但奇遊團始終缺一位能站上前線的IC設計學者，李忠憲為此一路尋人、一路碰壁，吃了無數閉門羹，最後問到了成功大學電機系教授張順志。

李竹芬回憶，「那一夜，張教授天人交戰，徹夜未眠；隔天終於在大逆風下，做出了艱難的決定」、「而李忠憲自己卻成功閃過反紫光記者會」。對於反紫光第二階段發動連署，李竹芬說，雖然李忠憲前一年才剛辦過反服貿二類電信的連署，「但這次完全是另一回事」。

李竹芬說明，「這一次，訴求更專業、時間更緊迫，熱度卻如預期般炸裂：信箱爆掉、手機爆掉，他整個人也差點跟著爆掉」。李竹芬表示，當年反服貿連署結束後，還有不少人懊惱自己沒趕上，「而那些錯過的人，這次全都湧了進來」。

李竹芬提及，奇遊團形成初期，參與反服貿行動只有三位教授，他們都是電機、資工背景，「卻沒有一位真正專攻半導體IC設計」。為此，李竹芬說，「一進入反紫光戰事，每個人都想盡辦法，讓奇遊團能『補上這一塊』」。

李竹芬說，當時李忠憲回頭從反服貿電信的連署名單，努力地一個個詢問，一路上卻碰到軟硬不一的釘子，最後，問到的張順志雖答應連署，但再加碼詢問「是否願意站到第一線、擔任連署發起人？」他思考了一整晚，隔天還是婉拒了。

李竹芬透露，李忠憲還忍不住抱怨，「我接觸過的IC設計學者，怎麼都這樣？」但是，接下來又故作堅定地說，「沒關係，台灣還是會有唐吉軻德般的人，努力守護」。李竹芬接續說，「沒想到，李忠憲這句話，卻讓張教授天人交戰了一整夜，徹夜失眠，甚至對自己感到很失望」、「第二天，張教授做出了艱難的決定：願意挺身而出」。

李竹芬認為，這不是一個容易的選擇，「當初台灣社會對『中資入股』毫無今日的警覺，許多產業界大老、分析師，甚至官員都在說：『開放一點沒關係』、『中國錢很大，對台灣有幫助』、『只占一點股份，沒什麼』、『中資又不是要買你整間公司』」。

李竹芬點出，在如此氛圍下，反紫光的人不只是大逆風，被視為「擋財路的人」，也幾乎人人喊打。她表示，「張教授願意站出來，等於是把自己的專業、生涯、產業合作、人際關係、名譽聲望，全都押了上去」、「奇遊團甚至曾經全體動員，去找一位院長級的大老教授吃晚餐，但那位前輩就是不上車」。李竹芬感嘆，「也難怪，最後張教授會說出那句震撼人心的話，『我要用生命捍衛台灣的 IC 設計』」。她說，「那句話，至今仍令人動容」。

談及第三階段反紫光記者會，李竹芬直言，「李忠憲是真的不想上台」。她透露，李忠憲當時一直推說自己有課，「但我知道，他根本沒有課，完全在瞎掰」。李竹芬表示，李忠憲把才剛加入奇遊團的張順志推上第一線，「表面上看起來風度翩翩，像是為了任務可以不計名聲，但只有我最清楚，那幾晚他根本睡不著，有著那種會從床上翻到地板的焦慮」。

李竹芬說，現在既然有人真的願意上台，李忠憲內心其實暗爽得很，終於可以躲過這一關了。她也提到，後來《今周刊》舉辦和前聯華電子第二事業群總經理蔡明介的三對三產學辯論會，李忠憲也是用同樣的心態推掉，讓當初站上反紫光記者會的奇遊團三人組上陣。

李竹芬接續指出，後來李忠憲開始接受電視訪問，「整個人緊張得要命，話說得結結巴巴，像口吃一樣，但神奇的是，記者竟然都能聽得懂」。李竹芬說，後續媒體的邀請一波波湧來「教授，可以採訪你嗎？」「你能再上節目說明一次嗎？」「你能幫我們多解釋一下嗎？」「你昨天講過的內容，可以再深入談一談嗎？」

李竹芬表示，「我知道他（李忠憲）並不是準備好要站出來的人，只是剛好，在這個時間點，被推到了風口上」。她說，李忠憲一度很想逃，但最後，依然被時代抓走了，「而那時候他自己還不知道：真正的改變，其實才正要開始」。

（圖片來源：李竹芬臉書）

