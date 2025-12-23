撰「反紫光外傳」憶沒退路的那項決定！李竹芬曝李忠憲為反中資入股「切換戰鬥模式」槓上林全官員、智庫

成功大學電機系教授李忠憲為反對紫光奇遊團重要成員之一，曾於2015年馬政府時代推行對中服貿，並與台灣大學電機系教授林宗男、交通大學資工系教授林盈達站出來示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（16日）回憶，李忠憲當年與準備組閣的林全，在綠營黨部進行一場不對外公開會面，面對主張「小額入股」的官員與智庫學者，為保住台灣的IC設計產業，一向理性溫文的他突然火力全開，切換成罕見的「戰鬥模式」，甚至多次插嘴打斷對方的發言，使林全只好當場苦笑緩頰。

李竹芬提到，當年反紫光局勢仍持續朝不利方向逼近，到了最後階段，反紫光已不再只是遊說與專業論述的角力，而是直接被推入權力核心的正面交鋒；接下來的每一件事，都必須在極短時間內做出回應，並立刻承擔後果。



李竹芬說，李忠憲原以為事情至此已告一段落：該做的都做了，能說的也都說了，結果只能順勢接受，但就在此時，一項原本不在規劃內的行動，被提了出來，「那是一個沒有退路的決定。」



李竹芬提到，2016年社會普遍認為中資入股是全球的趨勢，小英新政府也傾向採取「小額開放」的作法，在業界論述與財經媒體的推波助瀾下，開放氣氛愈來愈濃，紫光甚至公開放話，要併吞台灣半導體產業。



李竹芬表示，那時產業代表中最具影響力的人物之一，是聯發科董事長蔡明介，他公開支持開放，並斷言此事與國防與資安無關；那段時間，奇遊團教授們持續在各戰場極力駁斥開放中資的論述，這股動能帶動媒體一路跟進，使議題熱度延燒不斷。



李竹芬說，在爭議逐漸升高的情況下，《今周刊》決定舉辦了一場三對三辯論，全程錄影但不公開，支持開放中資的三位業界代表，分別是蔡明介、群聯董事長潘健成，以及半導體分析師陸行之；對陣的，則是反對開放的「奇遊團」三位教授。



李竹芬指出，這場辯論的錄影，將直接送進小英辦公室，作為是否開放中資的重要政策參考，而就在這個時刻，李忠憲教授卻表示要退居幕後，只當啦啦隊旁聽就好，讓林宗男、張順志與林盈達三位戰友站上第一線。



李竹芬透露，外界看到的是李忠憲的成全與退讓，認為他願意把舞台給更適合發言的人；但很少有人知道，在那個時間點，他其實正承受著極其微妙的心理壓力；然而這一場在三週前訂好日期，被視為是關鍵轉折的世紀對決，卻在辯論前兩天突然變調，蔡明介臨陣退出，讓許多原本期待這場正面交鋒的人，只能失望收場。



李竹芬說，當時李忠憲擔任台灣教授協會科技組召集人，奇遊團便將那份為了三對三辯論準備的「武林秘笈」交由台教會，召開「20問蔡明介」的記者會，秘笈的內容，精準而嚴密，由業界重量級大哥X親自執筆。



李竹芬提到，為了打磨細節，X和李忠憲、許美華，以及張順志教授，曾在台南高鐵站的一家當地小吃餐廳，討論了三、四個小時，直到定稿後才各自離去，後來在反紫光戰役的最後關頭，這份秘笈終於派上了用場，成為扭轉局勢的關鍵文件。



李竹芬說，當時業界方面，以蔡明介等人為首，持續向小英政府大力遊說，希望能開放紫光入股，相關意見，在產業圈與政策圈之間來回流動，逐漸形成一股不可忽視的壓力；但反對的聲音，也始終沒有消失。



李竹芬點出，除了奇遊團之外，仍有幾位學者專家，基於產業與國安考量提出分析與論述，指出中資入股的長期風險，使議題無法被視為單純的商業投資，在這樣的背景下，奇遊團的四位教授，與準備組閣的林全，在民進黨黨部，進行一場不對外公開的會面，希望能把爭議攤開來，嘗試進行真正的溝通。



李竹芬表示，那天，李忠憲前往會晤林全，對於主張「小額入股」的官員與智庫學者時，一向理性溫文的他，不知怎地，突然火力全開，甚至多次插嘴打斷對方的發言。她說，那一刻，李忠憲居然切換成一種罕見的「戰鬥模式」，平日溫良恭儉讓的學者風度，全數退場。



李竹芬形容，李忠憲心底那個躁動的毛小孩，彷如一匹脫繮野馬，暴衝了出來；林全當場只好苦笑緩頰：「李教授，你不要太激動啦！這位已經是我們這邊最接近你們立場的人了！」在旁的《自由時報》總編鄒景雯，忍不住私下給他取了個綽號，叫「頑皮」。



李竹芬說，回到家後，李忠憲仍亢奮地分享戰況：「行政院長當時說，只給我們一個小時。」 是啊，時間那麼短，情況又那麼急，他怎可能乖乖讓別人發表長篇大論呢？只要這一關沒擋下來，台灣的IC設計產業，可能就在那個瞬間，出現一道破口；而破口一旦形成，再也無法挽救了。



李竹芬也指出，支持中資入股的主力，是業界、財經媒體與國民黨的力量，他們透過私下遊說與人情網絡不斷施壓；反對方雖有學者連署、扎實的論述、以及少數媒體的聲援，但整體形勢仍一路朝開放傾斜；而520政權交接之後，新政府將很快宣布中資小額開放。



李竹芬說，李忠憲很清楚當初站出來反紫光時，本來就毫無勝算，看情勢發展到這裡，失敗幾乎只是遲早的事情，就在這個節骨眼，奇遊團開始討論：大家還能做些什麼？帶頭大哥X提出一個誰也沒料到的想法：「去見蔡英文總統。」讓討論瞬間沉寂了下來。



李竹芬說，李忠憲那時打破沉默反對：「完全沒有必要做到這一步。」林宗男教授，也持相同看法，大家都已盡力了，能做的事都做了，能說的話也都說了，且從現實判斷，這樣的行動幾乎不可能成功，也不該貿然嘗試。



李竹芬表示，更何況，新任總統不可能接見不在正式公務行程的「業界關切者」，一旦消息走漏，輿論不會相信這是出於國安，而會認定是利益操作；況且，總統身邊必存在耳目，一旦X的身分曝光，後果不堪設想，基於這些理由，李忠憲堅決反對，他甚至認為走到這裡就夠了，剩下的，只能交給命運。

李竹芬說，然而X看法完全不同，在他眼中，台灣IC設計如果開放中資入股，後果不是一家公司或一個產業區塊的存亡，而是整條產業鏈、整個國家安全的斷層，他有著一種難以動搖的使命感，願意為台灣冒這個險；他認為，這是國家生死的關頭，不是個人安危的問題。

李竹芬指出，大哥X願意承擔的風險，遠超過一般想像，已不是什麼「玄高」故事可以比喻了；他並不是想當英雄，也不是追求青史留名，只是覺得這件事「非做不可」，最後結果大家都知道了。



李竹芬說，X去見了小英，帶著那份「武林秘笈」，逐條說明產業技術、政策後果與國安考量，並在當場得到小英「不會開放」的明確承諾，那是一個沒有退路的決定，也是反紫光戰役能成功的關鍵轉折，李忠憲事後說過好幾次：「如果是我，我不會去。幸虧X不是我。」



李竹芬直言，回望這段歷史，沒有壯闊場面，也沒有戲劇橋段；只有一個人，在命運看似無解、未來像被寫好的時刻，仍選擇再敲一次門，而那一次敲門，讓一件原本不可能的任務，在最危險的時刻，被硬生生開出一條生路。



李竹芬說，一個連半張聯發科、台積電股票都沒有的人，竟然會跑去反中資入股，一路從反服貿電信、反華為基地台、反資通安全科技中心、反紫光、反eID、駁斥美國半導體棄台論等等，李忠憲持續對公共議題進行論述，還共同撰寫《數位國土保衛戰》的書，也因此被越來越多相關人事找上門。



李竹芬表示，寫文章、開會、遊說、接受訪問、上節目，他忙得像同時接了好幾份工作，但最累的不是會議、不是簡報、也不是遊說，而是當他已站在臨界點，明明筋疲力盡，卻知道自己「不能停下來」的那種壓力。



李竹芬比喻，李忠憲彷彿加入了一支「公民志願役」，沒有薪水、沒有補助、沒有交通安排、沒有官方支援，只能自己硬著頭皮往前衝，「我有時會想這個人到底在忙什麼？或許，就是在關鍵時刻，想替這片土地盡一份心力吧。」



李竹芬說，反紫光外傳八篇走下來，像把一卷歷史膠卷逐格顯影，喝咖啡的密會、尋找IC設計的戰力、紅板凳上的苦等、立法院長廊的奔走、餐廳裡秘笈的打磨、三對三辯論的落空、深夜沙發上癱倒的身影、權力核心會談的轉折，每一幕都是真實留下的痕跡；事件脈絡、人物角色、推力與阻力，權力與現實的拉扯，都在前面已陸續呈現。



李竹芬也表示，然而，故事還沒說完，在連署、論述與遊說之外，還存在一條不被看見的軸線，那是由恐懼、疲憊、猶豫和堅持交織出的心路，外傳即將完結。



李竹芬提到，最後一篇，不寫戰場，而是寫人生：談跨過長夜後的視野，談在淬鍊中逐漸成形的自我，以及回望過去才明白的意義，「終章，是告白，也是理解。就在後面。」

(圖片來源：李竹芬臉書)

