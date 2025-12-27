撲倒女同事「掀衣逞慾」胸罩殘留DNA！噁男掏提款卡謝罪：內存600萬

記者陳弘逸／高雄報導

男子對女同事有好感，趁女方下班強制猥褻，事後道歉，掏存有600萬元的提款卡表示歉意。（示意圖／PIXABAY）

高雄邱姓男子想追求已有男友的女同事小花（化名）竟趁女方下班時，藉故幫忙拿水壺，在車上對她強制猥褻；事後，邱男挨告否認犯行，還強調，兩人當時在交往，事後交付存有600萬元的提款卡給女方表示歉意，事後還有跟女方單獨出國旅遊。法官認為，雖然案發後兩人互動情形，雖屬少見，但並非不可能，認定邱男犯強制猥褻罪，處10個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，邱姓男子2024年8月14日晚上11時許下班，見到女同事小花（化名）在某工廠外門口空地上，準備開車離開時，趁幫忙拿水壺時，把人撲倒並橫躺在駕駛座及副駕駛座，不顧女方明確拒絕，表示想要回家，竟趁機強吻、襲胸，掀衣並用舌頭舔私密部位，藉此強制猥褻得逞。

邱男挨告，否認強制猥褻，坦承做出親密舉動，辯稱但當時兩人在交往，沒有違反意願。偵查期間，也確實在小花胸罩右罩杯内層檢出男方DNA型別。

廣告 廣告

勘驗行車紀錄器，也確實錄到邱男脫口說「幫妳舔」吸吮聲，當時小花明確表示不要、要回家了。此外，當時女方已有交往的男友，顯然與辯詞不符，因此，法官未採信男方說詞。

審理期間，邱男表示，案發後，小花曾願意跟他一同單獨去香港、日本旅遊，藉此表達誠意道歉，過程中，還有拍攝私密照，甚至交付存有600萬元的提款卡給女方表示歉意，因此，兩人並非毫無關係的陌生人，她也一度願意原諒。

不過，法官認為，邱男跟小花只是同事情誼，因不詳原因願意進一步發展關係，案發後女方還願意一同出國或多次單獨相處，雖屬少見，但並非不可能之事。

法官考量，邱男雖無前科，但不認罪，只道歉又未達成賠償與和解，審理後，將他依強制猥褻罪，處10個月有期徒刑，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

繩勒脖、膠帶封口聯手殺人…冷血看他抽搐斷氣再棄屍！叔姪3人下場曝光

移動「不定時炸彈」11分鐘釀3事故…8車受波及傳4傷！闖禍駕駛認毒駕

1死26人傷…恐怖事故畫面曝！多車「連環撞掀火燒車」現場炸出火光

撞見媽媽跟別人進汽車旅館！兒以為「遭詐騙」報警求助…真相超心碎

