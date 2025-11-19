撲殺雞隻終結芬普尼毒蛋案？ 彰化縣府回應了

撲殺雞隻終結芬普尼殘毒案？彰化縣政府回應，於法無據、無法執行！（圖：李河錫攝）

彰化芬普尼殘毒雞蛋事件餘波蕩漾，有專家學者建議，可撲殺文雅畜牧場所有蛋雞才能終結。彰化縣農業處表示，依現行動物用藥品管理法，針對生產芬普尼殘毒雞蛋場，只能採取移動管制、開告罰款、移送法辦、輔導改善，逐批檢驗蛋品再上市等措施，並沒有被賦於強制撲殺的權限。

文雅畜牧場芬普尼殘毒雞蛋事件，已延燒約2星期，有專家學者建議，可撲殺文雅畜牧場所在養的4萬9千隻蛋雞，就能終結殘毒雞蛋外流的疑慮。彰化縣農業處長郭至善表示，芬普尼殘毒雞蛋事件和臺中市發生的非洲豬瘟疫情大不同；非洲豬瘟是屬於必須通報的國際甲級動物性傳染病，具有高度傳染力，會廣泛性危害整體毛豬產業，是依據「動物傳染病防治條例」針對感染場執行全場撲殺；然而，芬普尼藥劑殘毒屬單一個案、偶發性事件，對於其他養雞場沒有威脅性。更何況芬普尼殘毒在雞隻體內大約 2～3週就能夠代謝掉，執行強迫換羽再產蛋，至少也要一個月；依據行動物用藥品管理法，並沒有賦於農政單位有強制撲殺的權限。

郭至長強調，文雅畜牧場已從16日起，全場展開強制換羽、全面停產，短時間內不會再生產有芬普尼殘毒疑慮雞蛋，至少1個月後恢復產蛋，也必須採取逐批檢測合格，才可能上市，屆時應可以杜絕殘毒雞蛋問題、維護消費者權益。（李河錫報導）