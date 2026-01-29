撲殺15萬7325隻！農業部最新統計曝光 南部3縣市淪禽流感重災區
台中市豐原區豐康牧場近日爆發高病原性禽流感，該場飼養約7000隻蛋雞，日前已有約1700隻出現大量死亡情形，經採樣檢驗確認感染禽流感病毒，引發外界關注。不過，攤開農業部禽流感防疫專區最新資料顯示，今年除台中市之外，全台已有3個縣市、6處禽場確診高病原性禽流感（H5N1），累計撲殺家禽數量高達15萬7325隻，年節將至是否影響雞肉供應受到關注。
根據農業部統計，禽流感並非僅發生在單一縣市，目前全台已有多個縣市出現確診案例，其中也包含多個民進黨長期執政縣市。截至1月19日止，今年（115年）全台高病原性禽流感確診及撲殺養禽場累計已達6例，全部為陸禽場，病毒型別皆為H5N1。
從縣市分布來看，嘉義縣確診4場、台南市1場、屏東縣1場，全數皆為地方政府已依法完成撲殺及防疫處置的案例，顯示疫情並非特定縣市獨有，而是全台禽產業共同面臨的防疫挑戰。
同時根據農業部公布的「115年確診高病原性禽流感防疫處置表」顯示，截至1月19日止，今年全台已有3個縣市、6處禽場確診高病原性禽流感（H5N1），確診場別全數為陸禽場，且多為蛋雞或蛋中雞飼養場，均已依標準作業程序完成撲殺與清消作業，累計撲殺家禽數量高達15萬7325隻。
從個案分布來看，嘉義縣為疫情最集中地區，共4場確診，撲殺數量合計超過13萬隻，其餘案例則分布於屏東縣高樹鄉與台南市後壁區，均為民進黨長期執政縣市。農業部資料也顯示，所有確診案件皆由業者主動通報，並非隱匿疫情後才遭查獲，顯示目前防疫通報機制仍持續運作。
此外，目前屠宰場與理貨場並無確診案例，也未發現水禽場或混養場感染情形，防疫風險仍集中在陸禽飼養場域。農業部說明，確診禽場多屬非開放式或密閉式禽舍，仍可能因氣候變化、環境風險或野鳥活動而提高感染機率，因此已要求各縣市政府持續加強場區生物安全管理、落實定期採檢與消毒作業，避免疫情擴大。官方也再次強調，禽流感防疫並非單一縣市或單一政黨問題，而是全台禽產業共同面對的長期課題。
農業部指出，近期氣溫變化劇烈，加上候鳥活動頻繁，均提高病毒傳播風險，已持續要求地方政府加強場區消毒、生物安全管控及通報機制，並呼籲養禽業者提高警覺，一旦發現異常死亡情形，務必即時通報，以利防疫單位迅速介入處理。
