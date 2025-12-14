撲空！ 北投泡嘸「千禧湯」停業1年半 7/28才開

北投復興公園免費泡腳池一大早擠爆了。（圖／TVBS）

冷冷冬天，北投免費泡腳池一大早擠爆，湧入近百人，幾乎快貼在一起泡腳。有些人是因為去北投露天溫泉浴池撲空，才改到泡腳池，這個「千禧湯」今年1月底就暫停營業，但10月底整建工程才開工，預計新的溫泉浴池要到2026年的7月底才會完工，看來這個冬天沒得泡了。

北投復興公園免費泡腳池一大早擠爆了。（圖／TVBS）

民眾：「怎麼這麼多人？」冷冷冬天，民眾一大早來到北投泡腳池，現場粗估百人之多，可說是擠爆了，民眾幾乎快貼在一起。民眾：「很舒服像會飛，腳很放鬆，走路就像飛啊！」民眾：「都流汗了，全身都流汗了，背都是濕的。」民眾：「早上9點不到我就來了，很舒服、很舒服。」泡腳後全身暖呼呼，也讓民眾樂開懷，其實北投免費泡腳池，除了復興公園之外，還有泉源公園、硫磺谷。

廣告 廣告

北投露天溫泉浴池正在整建。（圖／TVBS）

北投露天溫泉浴池預計2026年7月底才會完工。（圖／TVBS）

不過很多人愛泡的「千禧湯」北投露天溫泉浴池，今年1月底就暫停營業，如今正在變身大改造，因此讓部分民眾撲空。民眾：「之前泡過那邊，泡了十幾年了，因為那邊關閉，我才來這邊泡腳。」民眾：「這裡就只能泡腳，沒辦法泡全身，我泡一個多小時了。」來到北投露天溫泉浴池現場，也能看到縱使假日，工作人員依舊不停趕工，許多民眾路過也盯著公告瞧，想知道何時能開放。記者劉育瑄：「可以看到北投露天溫泉浴池的大門口已經關閉起來，那麼現場也是貼出公告，表示整建工程從10月28號開始，到2026年的7月28號才會完工。」民眾：「感覺停業很久，當然可惜，但也沒有辦法。」

未來全新的北投露天溫泉浴池，預計將會有日式氛圍櫻花林泡湯池。（圖片來源／台北市公園處提供）

據了解北投露天溫泉浴池，擴大門廳空間將成為最大亮點，還會有日式氛圍櫻花林泡湯池，同時加強廁所、淋浴隱私度。另外如果愛泡湯，高鐵也推出專案，網羅台灣7大溫泉，包含宜蘭、北投、苗栗泰安、南投、屏東四重溪等溫泉勝地，設計套票行程，就盼在冬天炒熱商機。

更多 TVBS 報導

天冷泡溫泉！全台10大免費泡湯景點 「這裡」泡腳配櫻花美景

北投美食有哪些？Top12一次看 白老師也激推的牛肉麵在這

冬天必泡湯！日本人氣溫泉Top10 「第一名」浪漫雪景超夢幻

東北季風強襲！苗栗測11.7度新低 天琴颱風將至北台再降溫

