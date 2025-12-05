撼動全球娛樂產業！Netflix宣布砸720億美金收購華納探索、HBO
串流平台巨頭Netflix在5號正式宣布，已與華納兄弟簽署協議，將以720億美金收購對方旗下的影視工作室、HBO Max以及HBO，收購案預計在明年第3季完成。
Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）指出，公司使命一直是娛樂全世界，透過結合華納兄弟令人驚嘆的資源，從經典電影《北非諜影》、《大國民》，到人氣作品《哈利波特》、《六人行》等系列，以及Netflix的《怪奇物語》、《KPOP 獵魔女團》與《魷魚遊戲》影集，雙方將攜手，替觀眾帶來更多他們喜愛的內容，並共同定義下一個世紀的故事。
華納兄弟探索CEO扎斯拉夫（David Zaslav）則說，過去超過一世紀的時間，華納兄弟持續以故事吸引全球觀眾目光並形塑潮流文化，現在與Netflix聯手，將確保持續推出能使觀眾感到共鳴的故事。
不過兩家影視巨頭聯手，也引起許多負面批評，好萊塢擔心將使「院線電影滅亡」。Netflix則在聲明中強調，公司計劃維持華納兄弟現有的營運內容並加以強化，包括持續推出院線電影。
而根據《CNN》報導，數週以來派拉蒙影業被認為是華納收購案的領先者，不過Netflix大膽的報價令各界感到震驚。
報導指出，影視巨頭收購案是否能取得監管部門的批准，將會是重要因素之一。有分析人士認為，這將引發一場政治和法律戰，一些美國政界人士已經對潛在的收購案表示擔憂。
責任編輯／洪季謙
