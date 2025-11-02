撼動初選！林岱樺岡山造勢3萬人展實力 游盈隆：為高雄選戰投下變數

政治中心／程正邦報導

帶案參選的強勢出擊：林岱樺岡山喊出三萬人

儘管面臨涉嫌詐領助理費、浮報加班費及違法收受政治獻金等刑事訴訟，並已被高雄檢方依《貪污治罪條例》等罪名起訴，民進黨籍立委林岱樺仍堅決投入2026年高雄市長黨內初選。昨（1）日晚間，林岱樺在高雄岡山舉辦大型造勢晚會聲淚俱下，將自己的「冤屈」直接訴諸支持群眾，尋求基層的理解與支持。主辦單位宣稱，現場湧入近3萬名支持者，展現出驚人的動員能力，也讓這場高雄市長初選提前進入白熱化階段。

林岱樺積極爭取高雄市長提名，有案在身仍吸引3萬人力挺，被視為台灣政壇奇蹟。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

游盈隆評點政壇驚奇：林岱樺展現「近一年最成功」造勢

台灣民意基金會董事長游盈隆於昨日（1日）深夜在臉書發文，將這場造勢活動列為當日台灣政壇兩大「驚奇」之一。

游盈隆高度評價林岱樺的這場晚會，稱其為「堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動」。他認為，林岱樺透過這場強勢出擊的造勢，向黨內外證明了其基層實力與人氣，並對競爭激烈的高雄市長初選投下一個明確的警訊：「她自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持。就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。」

高雄市民代、律師上台幫林岱樺背書，證明她清清白白。（圖／翻攝林岱樺臉書）

黨內外關注：涉貪風暴與初選前景

林岱樺的參選之路充滿爭議。今年6月，高雄檢方認定林岱樺等人涉嫌詐領逾1400萬元的助理費及加班費，依《貪污治罪條例》等罪名起訴。同時，她也曾被指控涉嫌違法收受政治獻金，引發外界對她「帶案」參加初選的質疑。

面對司法追訴，林岱樺過去曾強烈否認犯行，並公開喊話「政治迫害、司法干預初選」，儘管事後對「政治干預司法」的說法表達歉意，但其強硬的姿態顯示出其絕不退讓的決心。在司法程序仍在進行之際，這場成功的造勢讓外界更加關注民進黨中央將如何處理初選的道德與程序問題。

四叉貓認為林岱樺岡山造勢晚會宣稱3萬人「碰風」，現場約湧入1萬人。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

網紅四叉貓質疑：空拍圖估算人數恐「膨風」

對於主辦單位喊出的「近3萬人」數字，網紅四叉貓（劉宇）今日（2日）稍早在臉書發文提出質疑。他根據新聞轉播的空拍畫面，重新繪製了活動現場面積圖，估算出活動面積約為3,800平方公尺。

四叉貓指出，若要塞滿3萬人，等於每平方公尺必須擠進約8個人，這幾乎是不可能的密度。他按常規造勢活動的人數估算標準，有椅子可坐時每平方公尺約2人，估算這塊場地約可容納7,600人，「喊1萬可以喊3萬就碰風了」。身為高雄選民的四叉貓日前也高喊「不要含淚投票」，表態力挺邱議瑩、賴瑞隆。

四叉貓之前因為同婚議題槓上林岱樺，表態支持賴瑞隆參選高雄市長。（圖／翻攝自劉宇（四叉貓）臉書）

