社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

台北市北投一名黃姓清潔隊員，日前將回收車上價值僅僅32元的二手電鍋，轉送拾荒婦人，讓她有一口熱飯可以吃，沒想到，自己被依貪汙罪起訴，上午一審結果出爐，被判有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年，工作可能保不住，黃姓清潔員表示，能接受這結果，也不願再上訴。

家裡外頭堆滿回收物，這通通是左右鄰居拿來給黃姓清潔員的，他再將這些東西整理好，送給有需要的人，黃姓清潔隊員直呼，平常就是這樣幫助弱勢，沒想到，因為轉送回收車上價值僅僅32元的電鍋，讓拾荒婦人有一口熱飯可以吃，自己卻變成了貪污犯。

撿二手電鍋送拾荒婦 清潔隊員遭判3個月.褫奪公權1年

撿二手電鍋送拾荒婦 清潔隊員遭判3個月.褫奪公權1年。（圖／民視新聞）





好心想幫助人，卻被依貪污罪起訴，這起案件也引起廣大社會輿論，士院合議庭審理，將減刑油門一路踩到底，自首、自白、犯罪財物價值低微及刑法第59條「情堪憫恕」等4大條款，通通引用，最後判有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年

聽到判決結果，黃姓清潔員坦然接受，心情也相當平靜，雖然工作可能保不住，但「不用被關」了，讓他終於放下心中大石。





撿二手電鍋送拾荒婦 清潔隊員遭判3個月.褫奪公權1年

撿二手電鍋送拾荒婦 清潔隊員遭判3個月.褫奪公權1年。（圖／民視新聞）





黃姓清潔隊員表示不願再上訴，但被褫奪公權1年，也等於斷了他的工作，所屬的清潔隊直呼會盡力協助他保住工作。法務部也將「小額貪污」修法陳報行政院，配合修法，未來金額較低的案件，有期徒刑可以減輕三分之二，法院也能依照個案情節，判處免刑。





