撿便宜最佳時機？大賣空貝瑞公布4大愛股

▲貝瑞推薦市值約20億到120億美元這個區間的公司。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 「大賣空」麥可貝瑞關掉對沖基金、不再對外募資後，開始「放飛自我」，直接在自己的Substack開始公開點名愛股。

他在週三最新一篇文章中直白寫道，「你們知道我持有也喜歡 LULU、MOH、FOUR，還有 FNMA。」貝瑞並強調，這些都是至少3至5年的長期持股，未來他會在文章中一檔一檔寫分析，並點出目前他最看好的，是市值約20億到120億美元這個區間的公司，「現在這個區間最肥」。

貝瑞點名的四家企業，分別是瑜珈褲名牌Lululemon、以中低收入族群與銀髮族為主的健保與醫療服務業者Molina Healthcare、（為旅館、餐飲、球場與電商等提供金流與商業系統的金融科技公司）Shift4 Payments，以及房貸機構房利美。

他也提到，年底其實是撿便宜股的好時機。原因在於許多基金經理人不想在年底持股名單上，留著一堆「大輸家」，加上稅負考量，往往會進行「粉飾持股」和「賣股認損」，導致好公司股價被壓得太低，正好給長線投資人撿便宜。

外媒認為，從股價表現來看，貝瑞的選股風格依舊是「愛撿被市場修理過的便宜貨」，今年以來，Lululemon股價大跌約52%、Molina股價下挫約49%、Shift4也重挫約32%。

目前這三家公司市值都在 250 億美元以下，Lululemon與Molina的本益比也都低於今年預估獲利的15倍，對深度價值投資人來說頗具吸引力。

相較之下，房利美今年則是「飆股路線」，股價已大約漲了三倍，主因市場押注川普政府可能推動房利美與房地美私有化，結束金融海嘯後長期被接管的狀態，並重新走向主板掛牌。

貝瑞近期持續對市場熱門題材「開槍」。他日前在社群平台上提到，自己一方面持有Molina多頭部位，一方面買進AI熱門股Palantir的看跌期權，他同時也透露，已經做空輝達。

