撿到存摺是好兆頭？阿伯進彩券行一刮「抱回百萬大獎」

阿伯撿到存摺請彩券行尋失主，驚喜刮中百萬大獎。（圖／台彩提供）

農曆春節將至，台灣彩券推出多款刮刮樂，總獎金高達399億元，創歷史新高。新北市中和區一位退休阿伯日前在彩券行門口拾獲一本存摺，彩券行代理人馮小姐幽默表示「撿到存摺，是不是暗示你要領大錢？」阿伯聽聞後，決定購買一張面額較大的「2000萬超級紅包」刮刮樂試手氣，沒想到竟幸運刮中百萬大獎。

最近有許多人買彩券試手氣，台彩今日透露，新北市中和區有位退休阿伯日前走進彩券行時，手裡拿著一本在門口拾獲的存摺，希望代理人幫忙尋找失主。彩券行代理人馮小姐開玩笑向阿伯說「撿到存摺，是不是在暗示你要來領大錢？」

阿伯隨後如往常挑選刮刮樂，突然想起代理人的這句話，便決定挑一張面額較大的刮刮樂「2000萬超級紅包」試手氣，想不到一刮就中百萬大獎，阿伯開心表示「撿到存摺，真的讓我領到大錢。」也覺得是平時做好事、神明保佑。代理人馮小姐也提到，當天傍晚遺失存摺的失主自行回到彩券行尋找，存摺已物歸原主。



