撿到存摺請彩券行找失主 阿伯下秒刮出百萬！他撞車買刮刮樂轉運也中了

台灣彩券公司今年推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2,000萬超級紅包」，每張售價新臺幣2,000元，頭獎2,000萬元共有10個，100萬元多達1,200個，已陸續有民眾刮出大獎。台彩今（4日）透露，新北中和有位阿伯在彩券行門口撿到存摺，請彩券行尋失主順便試手氣，結果真的刮中百萬元。

據了解，新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」近日開出百萬元刮刮樂大獎。彩券行代理人馮小姐回憶，當天有位阿伯走進店內，手中拿著在門口拾獲的存摺，請她協助尋找失主，自己還半開玩笑地說「撿到存摺，是不是暗示你要領大錢？」

阿伯聽完決定試試手氣，特別挑選面額較高的「2000萬超級紅包」，沒想到一刮就中了百萬元大獎，讓他又驚又喜。阿伯笑說，撿到存摺真的帶來好運，也相信是平日行善、受到神明庇佑。馮小姐補充，當天傍晚失主自行前來彩券行尋找存摺，該存摺已順利物歸原主。

此外，新北市另間彩券行1天內接連刮出2大獎。根據店員林小姐轉述，當時1位年約30歲的年輕男子在接送兒女途中遇到小車禍，送廠維修後決定到彩券行轉換心情，隨手買2張「2,000萬超級紅包」，其中1張就幸運刮中100萬元，他興奮地說「果然要轉運還是要買刮刮樂！不但修車錢有了，還可以考慮換車。」

同日晚間，林小姐遇到1位近期工作不順遂的客人，便向他分享上午店裡刮出百萬的好消息，並提到「店內有一隻『招財蟾蜍』會帶財喔！要不要也來一張轉轉運」。沒想到，該位客人在同一本「2,000萬超級紅包」內挑選出1張，竟也幸運中了10萬元。

